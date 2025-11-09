Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli

Inter Milano - Lazio 2-0. „Nerazzurrii” au obținut a treia victorie consecutivă în Serie A.

Cu acest succes, gruparea pregătită de Cristian Chivu (45 de ani) a trecut pe prima poziție în clasament.

Inter Milano are parte de un parcurs foarte bun sub comanda lui Cristi Chivu, atât pe plan intern, cât și în Liga Campionilor, unde nu a bifat niciun eșec.

Inter Milano - Lazio 2-0 . Formația lui Cristi Chivu e lider în Serie A

Partida de pe „Giuseppe Meazza” a început cum nu se putea mai bine pentru Inter.

Lautaro Martinez a deschis scorul încă din minutul 3, din pasa lui Bastoni, iar gruparea din Milano a reușit să mențină rezultatul până la pauză.

Adus de Chivu de la Parma, Ange Bonny, titular duminică seară, a marcat golul al doilea în minutul 62, după assist-ul lui Federico Dimarco.

Patru minute mai târziu, Zielinski marca golul care ar fi putut închide partida, însă reușita a fost anulată pentru henț.

Cu acest succes de pe teren propriu, Inter a trecut pe primul loc în Serie A, la egalitate cu AS Roma, 24 de puncte, cele două fiind urmate de AC Milan și Napoli (care a pierdut azi cu Bologna, 0-2), tot la egalitate, 22 de puncte.

În Liga Campionilor, „nerazzurrii” au maximum de puncte după 4 etape, la egalitate cu Bayern și Arsenal.

VIDEO Rezumatul meciului Inter - Lazio 2-0

