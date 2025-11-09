Hermannstadt - FCSB 3-3. David Miculescu (24 de ani) a analizat partida de la Sibiu.

Atacantul campioanei crede că partida „s-a rupt” odată cu eliminarea lui Daniel Bîrligea din finalul meciului.

Odată cu remiza de pe terenul lui Hermannstadt, FCSB a rămas la 5 puncte distanță de locurile de play-off.

Hermannstadt - FCSB 3-3 . David Miculescu: „Acolo s-a dezechilibrat jocul”

„Nu au jucat nici ei rău, dar noi am venit aici ca să luăm cele trei puncte. Prima repriză, zic că a fost a noastră, am avut foarte multe ocazii, am fost peste ei, am condus jocul cap-coadă, ca zic așa.

Am avut posesie, am văzut, dar din păcate în a doua repriză am avut și acea eliminare și de acolo pot zic că s-a dezechilibrat puțin jocul.

Da, golurile ne dau mai multă încredere, dar, până la urmă, dacă n-avem și un rezultat pozitiv... Asta e acum. Vine această pauză cu lotul național, sperăm să fim mai bine după și să începem din nou bine în campionat”, a declarat Miculescu, la Digi Sport.

Risto Radunovic: „Nu trebuie să fim mulțumiți de nimic în seara asta”

Veteranul din apărarea celor de la FCSB a criticat și el dur jocul echipei sale.

„Am primit trei goluri. Sunt foarte supărat pentru lucrul acesta. Nu putem să avem pretenții foarte mari ca echipă și să primim trei goluri în campionat la un meci.

Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim și să câștigăm. Mai avem 14 meciuri intern și trebuie să câștigăm ca să ne asigurăm locul în play-off. Suntem foarte departe.

Nu trebuie să fim mulțumiți cu nimic în seara aceasta. N-am făcut bine, n-am câștigat meciul. Scopul a fost să câștigăm. Au fost multe rezultate care nu sunt în favoarea noastră în această etapă, deci eram obligați să câștigăm meciul și n-am făcut-o”, a declarat Radunovic.

