Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți” +11 foto
Valeriu Iftime/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 20:23
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 20:23
  • Valeriu Iftime (65 de ani), patron la FC Botoșani și președinte al Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre modernizarea stadionului din oraș.

În luna octombrie 2024, Valeriu Iftime anunța că va face echipă cu primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, pentru construirea unui stadion nou.

Cu toate acestea, oficialul moldovenilor anunța în luna aprilie că proiectul va fi blocat, cel puțin un an, din cauza lipsei de fonduri.

Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Citește și
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”

Valeriu Iftime: „Ce ar fi fost să avem un stadion model de 10.000 de locuri”

După victoria răsunătoare a celor de la FC Botoșani, 3-1, cu FCSB, Iftime a afirmat că seara de vineri a fost una istorică pentru orașul aflat în nord-estul țării.

Patronul moldovenilor a vorbit și despre problemele de infrastructură care ar trebui rezolvate la stadionul din Botoșani.

„Dragi iubitori ai fotbalului, au trecut mai mult de 10 ore de când s-a terminat meciul cu FCSB și nu îmi revin. E un sentiment aparte și spun la momentul acesta că merită investiția în fotbal când vezi un asemenea spectacol.

În opinia mea și poate nu numai a mea, a fost cel mai important eveniment fotbalistic care a fost vreodată în istoria Botoșaniului.

Să vezi mii de oameni care pleacă acasă fericiți, să vezi o emulație, o bucurie și un joc fantastic într-o conjuctură specială este ceva ce am visat dintotdeauna să se întâmple la Botoșani. Am în vedere două evenimente.

Primul: bucuria pe care o creează fotbalul, oamenii pe care-i poate face fericiți fotbalul, este ceva de nemăsurat.

A doua chestiune importantă este infrastructura. Vedeți și dumneavoastră ce înseamnă aglomerație, mașini, un stadion care are nevoie de modernizare.

Ce-ar fi fost să avem un stadion modern, adunat, cu 10.000 de locuri, cu spații pentru a trăi evenimentul și după meci și înainte, cu parcări pentru câteva mii de autovehicule.

Sunt chestii la care trebuie să fim foarte hotărâți cu noi înșine de a continua să jucăm fotbal, să continuăm în Liga 1, dar în același timp să creăm această infrastructură atât de necesară pentru un eveniment fotbalistic”, a afirmat Iftime pe pagina oficială de Facebook.

FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (6).jpg
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (6).jpg

Galerie foto (11 imagini)

FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (1).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (2).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (3).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (4).jpg FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Modernizarea stadionului din Botoșani, amânată: „România nu are bani acum”

În luna aprilie, Iftime anunța că lucrările la arena din Botoșani vor mai întârzia.

„Au fost niște întârzieri din partea Primăriei pentru noul stadion, depuneri de documente și multe altele, noi am discutat dar nu putem face nimic anul ăsta, e mai complicat financiar pentru țara asta a noastră și e greu ca anul ăsta să construiești stadionul.

În opinia mea, poți face doar documente anul ăsta și cred că multe stadioane vor fi întrerupte anul ăsta. Există o problemă financiară mare pentru România și cheltuielile care nu sunt urgente și nu produc bani, s-ar putea să fie un pic întârziate.

România nu are bani acum. Sunt contracte mature care trebuie finalizate, asta e tema, eu cred că face bine Ministerul Dezvoltării.

Contracte noi e greu să începi anul ăsta și cele care nu sunt foarte, foarte importante s-ar putea să fie un pic trase pe dreapta. Așa cred”, spunea Iftime, potrivit digisport.ro.

Proiectul noului stadion din Botoșani (FOTO: fcbt.ro) Proiectul noului stadion din Botoșani (FOTO: fcbt.ro)
Proiectul noului stadion din Botoșani (FOTO: fcbt.ro)

Stadion „în stil englezesc” la Botoșani

În vara anului trecut, Valeriu Iftime a declarat pentru GOLAZO.ro că își dorește să construiască un stadion ce va avea tribune „în stil englezesc”.

Valoarea investiției se ridică la 160 milioane de lei și prevede, printre altele, transformarea „Municipalului” într-un stadion cu tribune acoperite, cu o vizibilitate optimă și cu o capacitate de 10 – 12.000 de locuri pe scaune.

Stadionul va fi dotat cu săli de antrenament și recuperare pentru sportivi, dar și zonă de birouri. De asemenea, se vor crea spații comerciale și parcări subterane pentru evenimentele sportive și pentru locuitorii zonei.

Prin dotările și amenajările realizate, complexul sportiv va putea găzdui și alte evenimente culturale precum concerte sau festivaluri.

Stadionul Municipal Botoșani a fost construit în două etape majore. În perioada 1970-1980 au fost construite tribunele A (est) și B (vest) iar în anii 1980-1990 peluzele C (sud) și D (nord). Actualul stadion are o capacitate de 7.600 de locuri.

VIDEO. Golul marcat de Kovtalyuk în FC Botoșani - FCSB 3-1

Citește și

Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Superliga
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Citește mai mult
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Campionate
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Citește mai mult
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
STADION fc botosani fcsb valeriu iftime
Știrile zilei din sport
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Superliga
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Citește mai mult
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Stranieri
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Citește mai mult
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Superliga
21.09
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Citește mai mult
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Superliga
21.09
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Citește mai mult
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
23:02
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Stranieri
21.09
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO. Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Citește mai mult
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
21.09
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Superliga
21.09
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește mai mult
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Superliga
21.09
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Citește mai mult
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 15 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share