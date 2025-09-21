Valeriu Iftime (65 de ani), patron la FC Botoșani și președinte al Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre modernizarea stadionului din oraș.

În luna octombrie 2024, Valeriu Iftime anunța că va face echipă cu primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, pentru construirea unui stadion nou.

Cu toate acestea, oficialul moldovenilor anunța în luna aprilie că proiectul va fi blocat, cel puțin un an, din cauza lipsei de fonduri.

Valeriu Iftime: „Ce ar fi fost să avem un stadion model de 10.000 de locuri”

După victoria răsunătoare a celor de la FC Botoșani, 3-1, cu FCSB, Iftime a afirmat că seara de vineri a fost una istorică pentru orașul aflat în nord-estul țării.

Patronul moldovenilor a vorbit și despre problemele de infrastructură care ar trebui rezolvate la stadionul din Botoșani.

„Dragi iubitori ai fotbalului, au trecut mai mult de 10 ore de când s-a terminat meciul cu FCSB și nu îmi revin. E un sentiment aparte și spun la momentul acesta că merită investiția în fotbal când vezi un asemenea spectacol.

În opinia mea și poate nu numai a mea, a fost cel mai important eveniment fotbalistic care a fost vreodată în istoria Botoșaniului.

Să vezi mii de oameni care pleacă acasă fericiți, să vezi o emulație, o bucurie și un joc fantastic într-o conjuctură specială este ceva ce am visat dintotdeauna să se întâmple la Botoșani. Am în vedere două evenimente.

Primul: bucuria pe care o creează fotbalul, oamenii pe care-i poate face fericiți fotbalul, este ceva de nemăsurat.

A doua chestiune importantă este infrastructura. Vedeți și dumneavoastră ce înseamnă aglomerație, mașini, un stadion care are nevoie de modernizare.

Ce-ar fi fost să avem un stadion modern, adunat, cu 10.000 de locuri, cu spații pentru a trăi evenimentul și după meci și înainte, cu parcări pentru câteva mii de autovehicule.

Sunt chestii la care trebuie să fim foarte hotărâți cu noi înșine de a continua să jucăm fotbal, să continuăm în Liga 1, dar în același timp să creăm această infrastructură atât de necesară pentru un eveniment fotbalistic”, a afirmat Iftime pe pagina oficială de Facebook.

Modernizarea stadionului din Botoșani, amânată: „România nu are bani acum”

În luna aprilie, Iftime anunța că lucrările la arena din Botoșani vor mai întârzia.

„Au fost niște întârzieri din partea Primăriei pentru noul stadion, depuneri de documente și multe altele, noi am discutat dar nu putem face nimic anul ăsta, e mai complicat financiar pentru țara asta a noastră și e greu ca anul ăsta să construiești stadionul.

În opinia mea, poți face doar documente anul ăsta și cred că multe stadioane vor fi întrerupte anul ăsta. Există o problemă financiară mare pentru România și cheltuielile care nu sunt urgente și nu produc bani, s-ar putea să fie un pic întârziate.

România nu are bani acum. Sunt contracte mature care trebuie finalizate, asta e tema, eu cred că face bine Ministerul Dezvoltării.

Contracte noi e greu să începi anul ăsta și cele care nu sunt foarte, foarte importante s-ar putea să fie un pic trase pe dreapta. Așa cred”, spunea Iftime, potrivit digisport.ro.

Proiectul noului stadion din Botoșani (FOTO: fcbt.ro)

Stadion „în stil englezesc” la Botoșani

În vara anului trecut, Valeriu Iftime a declarat pentru GOLAZO.ro că își dorește să construiască un stadion ce va avea tribune „în stil englezesc”.

Valoarea investiției se ridică la 160 milioane de lei și prevede, printre altele, transformarea „Municipalului” într-un stadion cu tribune acoperite, cu o vizibilitate optimă și cu o capacitate de 10 – 12.000 de locuri pe scaune.

Stadionul va fi dotat cu săli de antrenament și recuperare pentru sportivi, dar și zonă de birouri. De asemenea, se vor crea spații comerciale și parcări subterane pentru evenimentele sportive și pentru locuitorii zonei.

Prin dotările și amenajările realizate, complexul sportiv va putea găzdui și alte evenimente culturale precum concerte sau festivaluri.

Stadionul Municipal Botoșani a fost construit în două etape majore. În perioada 1970-1980 au fost construite tribunele A (est) și B (vest) iar în anii 1980-1990 peluzele C (sud) și D (nord). Actualul stadion are o capacitate de 7.600 de locuri.

