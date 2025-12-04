Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault” +6 foto
Elias Charalambous/ Foto: sportpictures.eu
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 00:20
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 00:21
  • UTA ARAD - FCSB 3-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea echipei sale din etapa #2 a Cupei României.

Charalambous este de părere că echilibrul s-a rupt la eliminarea din minutul 34 a lui Robert Necșulescu.

UTA ARAD - FCSB. Charalambous: „După cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele

„După ce am rămas devreme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi.

Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele”, a declarat Charalambous la Digi Sport.

Elias Charalambous a răbufnit la adresa arbitrajului: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Antrenorul cipriot al campioanei s-a arătat revoltat pe faptul că centralul partidei, Cătălin George, nu a dictat fault în atac la un duel între Chiricheș și Marius Coman, la faza premergătoare primului gol al gazdelor.

„Dinții lui Chiricheș nu s-au rupt. Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault. A fost în fața mea, a fost 100% fault. Fault clar. Nu știu de ce nu a dat. Dar nu e o scuză. Nu e motivul pentru care am pierdut meciul.

Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (4).jpeg
Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (4).jpeg

Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (1).jpeg Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (2).jpeg Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (3).jpeg Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (4).jpeg Faultul acuzat de Elias Charalambous Foto captura ecran Prima Sport (5).jpeg
Acum, cel mai important e meciul de sâmbătă. Ne vom concentra pe el. Când va veni meciul de Cupă vom fi concentrați pe el. Astăzi a fost ceva important pentru academie.

Noi credem mult că în academie se lucrează corect. Avem talente mari. Poate jocul de azi nu i-a ajutat să-și arate calitatea. Sunt sigur că vom avea din acești jucători în viitor titulari, de ce nu chiar la echipa națională”, a concluzionat Charalambous.

UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures

UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures UTA - FCSB în Cupa României FOTO Sport Pictures
Cupa Romaniei uta arad fcsb elias charalambous
