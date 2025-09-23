Kopic a anticipat rezultatul Antrenorul lui Dinamo și-a avertizat jucătorii la pauza meciului cu Farul: „Le-am spus că așa se va întâmpla!” +45 foto
Zeljko Kopic foto: Sport Pictures
Superliga

Kopic a anticipat rezultatul Antrenorul lui Dinamo și-a avertizat jucătorii la pauza meciului cu Farul: „Le-am spus că așa se va întâmpla!”

alt-text Iosif Popescu (video) , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 00:28
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 09:18
  • Dinamo - Farul 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit primele reacții după remiza de luni seară.
  • Tehnicianul croat a anticipat modul în care va arăta jocul în repriza secundă, după o primă parte a meciului în care Dinamo a dominat clar.

Cu acest egal, „câinii” au urcat pe locul 3 în Liga 1, la egalitate de puncte (câte 19) cu FC Botoșani, de pe 2, și Rapid, de pe 4.

Dinamo - Farul 1-1. Zeljko Kopic: „Le-am spus că vor veni peste noi”

Kopic le-a transmis elevilor săi la pauză că Farul va juca agresiv în repriza a doua.

„Am avut multe partide de genul acesta, în sezonul actual. În prima repriză nu le-am oferit nicio șansă și am fost total în control. Păcat că nu am marcat și al doilea gol în prima parte, pentru că am avut această oportunitate.

În partea a doua nu am mai dominat și nu am mai avut intensitate în joc. Cred că este rezultatul este echitabil.

În startul reprizei secunde, au pus mai multă presiune. Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe. Până acum, per total, jucătorii mei au făcut o treabă bună.

Le-am spus jucătorilor la pauză că nu o să mai fie repriza a doua la fel ca prima și că Farul o să vină peste noi.

Au avut acele infiltrări în spatele apărării noastre. Dacă o lași pe Farul să joace, poți avea mari dificultăți și te pot taxa”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Dinamo - Farul, meci
Dinamo - Farul, meci

Galerie foto (45 imagini)

Dinamo - Farul, meci Dinamo - Farul, meci Dinamo - Farul, meci Dinamo - Farul, meci Dinamo - Farul, meci
+45 Foto
labels.photo-gallery

Următorul meci al lui Dinamo este în deplasare la Craiova, vineri, de la 21:00, partidă în care Kopic nu va conta pe Gnahore, suspendat după cartonașul galben primit pe finalul meciului.

VIDEO. Golul marcat de Ramalho în Dinamo - Farul 1-1

farul constanta dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share