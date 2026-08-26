A dat FRF în judecată Oficialul lui CFR Cluj încearcă să oprească verdictul în dosarul de pariuri care-l implică și pe Damjan Djokovic

Soluționarea cazului Damjan Djokovic - Ioan Ivașcu se prelungește. FRF a stabilit un nou termen în ancheta privind posibile activități de pariere.

În paralel, juristul CFR Cluj, Ioan Ivașcu încearcă să blocheze în instanță soluționarea dosarului de către Comisia de Disciplină și Etică.

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Verdictul în dosarul în care fotbalistul Damjan Djokovic (36 de ani), plecat între timp de la CFR Cluj, și juristul clubului din Gruia, Ioan Ivașcu, sunt cercetați de Federația Română de Fotbal pentru posibile activități de pariere se lasă așteptat.

Juristul CFR Cluj, Ioan Ivașcu, a dat FRF în judecată

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit un nou termen, pentru 31 august 2026. Cazul a ajuns pe rolul Comisiei pe 6 iulie, după ce a fost analizat de Departamentul de Integritate și Antifraudă al FRF.

În paralel cu procedura de la Federației, Ioan Ivașcu a deschis un proces împotriva FRF la Tribunalul București.

Dosarul a fost înregistrat pe 17 august, la Secția a IV-a Civilă, iar obiectul este „ordonanță președințială - cereri în materia arbitrajului”. Primul termen a fost stabilit pentru 7 septembrie 2026.

Surse FRF: „Încearcă să blocheze soluționarea dosarului de la Comisie de Disciplină și Etică”

„Nu știm ce contestă pentru că nu am primit încă cererea lui comunicată instanței, dar este clar că este ceva legat de dosarul disciplinar și că, în fapt, încearcă să blocheze, tergiverseze soluționarea dosarului de la Comisie de Disciplină și Etică”, au explicat pentru GOLAZO.ro surse federale.

GOLAZO.ro a încercat să obțină un punct de vedere de la Ioan Ivașcu în legătură cu acțiunea deschisă la Tribunalul București, însă acesta nu a răspuns solicitărilor până la publicarea articolului.

De unde a pornit ancheta

Damjan Djokovic, fostul mijlocaș al echipei CFR Cluj, și Ioan Ivașcu, juristul clubului, au fost vizați de verificările Departamentului de Integritate și Antifraudă al FRF.

În cazul lui Djokovic, verificările au vizat partida FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, disputată pe 19 decembrie 2025.

Fotbalistul a primit cartonaș galben în minutul 77, după ce a luat mingea în mâini și l-a lovit cu aceasta pe Charles Petro, în apropierea arbitrului Sebastian Colțescu.

În timpul audierilor, Colțescu a declarat că „Djokovic m-a obligat să-l avertizez! Așa este procedura în astfel de cazuri”, conform prosport.ro.

Ulterior, cazul a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică a FRF.

Avocatul lui Damjan Djokovic: „Este o înscenare”

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, avocatul lui Damjan Djokovic, Sabin Gherdan, a declarat că informațiile apărute public despre caz sunt exagerate și că sesizarea FRF vizează un singur meci, FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, din 19 decembrie 2025.

Gherdan a respins informațiile potrivit cărora ar fi existat pariuri de „sute de mii de euro” pe meciurile lui Djokovic și susține că este vorba despre „o înscenare”.

Ioan Ivașcu, anchetat pentru posibile activități de pariere

În ceea ce îl privește pe Ioan Ivașcu, la finalul lunii aprilie a apărut informația conform căreia acesta, alături de fostul președinte de la CFR Cluj, Marian Copilu, ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși, la momentul respectiv, Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

În ciuda activităților ilegale de care cei doi erau suspectați, Ioan Varga a anunțat, la finalul lunii aprilie, că Marian Copilu și Ioan Ivașcu au revenit în structura clubului CFR.

„Nu are nicio treabă. Nu sunt probleme”, a comentat finanțatorul grupării din Gruia situația juristului Ioan Ivașcu.

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