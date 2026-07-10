Sebastian Colțescu, arbitrul retras recent din activitatea de „central”, a fost audiat în dosarul pentru pariuri în care este anchetat Damjan Djokovic (36 de ani).

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Fotbalistul de la CFR Cluj a fost citat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF și este anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă în legătură cu un cartonaș galben suspect, încasat la finalul anului 2025.

Sebastian Colțescu: „Djokovic m-a obligat să-l avertizez!”

Meciul despre care este vorba s-a jucat pe 19 decembrie 2025, între FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1.

Se presupune că, la acel moment, Djokovic ar fi încasat în mod intenționat un cartonaș galben în minutul 77 al partidei.

Ce s-a întâmplat mai exact? Chiar în apropierea arbitrului Sebastian Colțescu, Djokovic a luat mingea în brațe și l-a lovit pe Charles Petro. „Centralul” nu l-a iertat și i-a arătat cartonașul galben.

Astfel, după citarea jucătorului, dar și a juristului de la CFR Cluj, Ioan Ivașcu, a venit și rândul lui Colțescu.

Aflat în fața celor de la DIA, fostul arbitru ar fi transmis în mod ferm: „Djokovic m-a obligat să-l avertizez!”, potrivit prosport.ro.

În legătură cu cartonașul galben încasat de fotbalistul de la CFR s-ar fi plasat mai multe pariuri, atât în România, cât și în străinătate.

Totodată, GOLAZO.ro a studiat și bilanțul firmei deținute de Damjan Djokovic în Croația, care și-a publicat raportul financiar la finalul lunii trecute și care administrează un patrimoniu de peste un milion de euro.

Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani

penalitate sportivă de 300.000 de lei”.

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