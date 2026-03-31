„Am achitat tot" Patronul lui CFR spune că a plătit datoriile clujenilor. Ce se întâmplă cu licențele de Liga 1 și Europa
Ioan Varga FOTO: CFR Cluj
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 22:03
  • Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a anunțat că a achitat toate datoriile echipei, astfel că „feroviarii” nu vor avea probleme în a obține licența pentru cupele europene.

Finanțatorul CFR-ului spune că nu vor fi dificultăți nici în procesul de obținere a licenței pentru Liga 1.

Ioan Varga: „Am achitat tot”

Varga a anunțat că a achitat toate datoriile CFR-ului, fiind nevoit să vină cu un milion de euro.

„În acest moment am terminat de achitat tot ce era de achitat. Actele se vor urca în sistem, pe platforma Federației, și licența de Europa va fi aprobată.

În ciuda tuturor celor care ne vor răul, Neluțu Varga a reușit încă o dată, ca de obicei, să aducă bani de acasă și să rezolve toate probleme clubului, pentru că CFR este un club mare. O să fie iar acolo, sus, cum ne-am obișnuit suporterii.

Am adus de acasă peste 1,2 milioane de euro, dar nu vreau să spun suma exactă, iar zice lumea că mă laud. Am rezolvat tot, și cu Louis Munteanu, și cu litigiile cu impresarii.

Nu am vrut să mai fie nicio problemă, să mai fie acte adiționale și alte prelungiri pentru unele chestii”, declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Varga: „Am închis toate datoriile pe monitorizarea UEFA”

Varga a mai spus că mai sunt doar 400.000 de euro care trebuie achitați pentru a obține licența de Liga 1 și a asigurat fanii că nu vor exista probleme, el urmând să achite această sumă în perioada viitoare:

„Am pus banii jos și am închis toate datoriile pe monitorizarea UEFA. Nu va fi nicio problemă nici cu licența de SuperLiga, de pe 15 aprilie.

Mai sunt acolo 400.000 de euro, pe care o să îi rezolvăm și o să îi plătesc fără probleme. Totul este în regulă în acest moment la CFR Cluj, să stea liniștiți toți dușmanii noștri!”.

  • CFR Cluj se află pe locul 4, cu 30 de puncte, și se pregătește pentru duelul cu liderul Universitatea Craiova, formație care are 33 de puncte, la egalitate cu U Cluj.
  • Partida este programată pe 6 aprilie, de la ora 20:30, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
