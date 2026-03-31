„A devenit foarte scump”  Dinamo, ofertă pentru un  atacant român din Serie A: cum au reacționat italienii

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că gruparea bucureșteană a înaintat o ofertă pentru Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul naționalei U21.

Vermeșan evoluează la Hellas Verona, club la care a și debutat în Serie A în luna februarie.

Deși suma pe care Dinamo era dispusă să o achite în schimbul lui Vermeșan era una importantă, italienii nici măcar nu au oferit un răspuns.

Andrei Nicolescu: „Am oferit un milion și nici măcar nu au răspuns”

Despre interesul lui Dinamo pentru Ioan Vermeșan, președintele „câinilor” a declarat:

„Vermeșan a devenit foarte scump. Am făcut o ofertă și nici nu au răspuns. Suma ajungea la un milion (n.r. de euro), cu tot cu bonusuri, dar nici măcar nu au răspuns. Probabil suma cerută era dublă și de-asta a fost așa”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

600.000 de euro este cota lui Ioan Vermeșan, conform Transfermarkt

Tânărul atacant s-a aflat și pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial.

Vermeșan a impresionat în campionatul Primavera, acolo unde a jucat 26 de meciuri pentru Hellas Verona, reușind să marcheze 16 goluri și să ofere patru pase decisive.

Evoluțiile bune l-au adus în lotul primei echipe a lui Hellas, reușind să și debuteze în Serie A la finalul lunii februarie, în meciul cu Sassuolo, scor 0-3.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport