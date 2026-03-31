Mamoudou Karamoko Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Karamoko revine Care e situația lui Pușcaș și ce jucător vor să transfere „câinii"

alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 21:28
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre revenirea atacantului Mamoudou Karamoko (26 de ani).
  • Oficialul „câinilor” a dat detalii și despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), după problemele pe care le-a avut la debutul „amical”

Karamoko a părăsit terenul accidentat în repriza secundă a duelului cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 29 din sezonul regulat, fiind vorba de o ruptură musculară în zona coapsei.

S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește și
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă

Andrei Nicolescu, despre revenirea lui Karamoko: „Va fi apt”

După aproximativ o lună de la accidentarea suferită, Andrei Nicolescu a precizat când va putea reveni Mamoudou Karamoko.

Karamoko, în mod normal, pentru sâmbătă (n.r. - meciul cu FC Argeș) va fi apt”, a spus oficialul lui Dinamo la Digi Sport.

550.000 de euro
este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, conform Transfermarkt

După ce a încheiat prima parte a meciului cu o bară, Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei cu FC Argeș, de pe 1 martie.

La un sprint pentru o minge în adâncime, ca urmare a unui duel cu apărătorii lui FC Argeș, acesta a căzut pe gazon, acuzând probleme la coapsă.

Karamoko nu s-a putut ridica de pe gazon, fiind scos în afara terenului cu targa.

În acest sezon, atacantul francez a bifat 24 de apariții pentru Dinamo, a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Andrei Nicolescu: „Cred că s-a speriat mai mult”

Andrei Nicolescu a vorbit și despre accidentarea suferită de George Pușcaș în amicalul cu CS Dinamo de sâmbătă, partidă în care atacantul a debutat pentru „câini” și a marcat un gol, scor final 3-1.

„Cred că s-a speriat mai mult. A avut o contractură, și acum pare că totul e OK.

(n.r. - nu s-a grăbit Kopic cu introducerea lui?) Asta dacă ne-am grăbit sau nu e o chestiune pe care am apreciat-o cu toții și, evident, dorința noastră e ca el să fie cât mai devreme alături de noi. Acum vom vedea”, a mai spus președintele lui Dinamo.

  • În amicalul cu CS Dinamo, Pușcaș a acuzat dureri în zona inghinală. Nu este vorba despre o accidentare nouă, ci de problemele legate de pubalgie, de care atacantul s-a tratat în ultimele luni.

Întrebat dacă Pușcaș va putea juca și în campionat, Nicolescu a răspuns: „Normal, predicția este că va putea să joace sâmbătă (n.r. - cu FC Argeș)”.

Nicolescu: „Nici nu vrem să ne gândim la o înfrângere”

Dinamo a început play-off-ul cu stângul. „Câinii” au pierdut ambele meciuri disputate până acum, 2-3 cu Rapid și 0-1 cu U Craiova.

  • În următoarea etapă, Dinamo o va întâlni pe FC Argeș, sâmbătă, de la ora 19:30. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„O victorie ne dă moral și ne duce cumva pe drumul cât mai corect pentru ce ne dorim noi. Dar nici nu vrem să ne gândim la o înfrângere pentru că ea ar fi…

Adică e deja foarte, foarte mult. Sunt foarte multe puncte pe care le-am pierdut”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Cât despre planurile conducerii pentru sezonul viitor, Nicolescu a oferit următoarele detalii:

100% noi avem deja posturile pe care căutăm jucători, pentru că știm exact cum se va configura lotul, cine va rămâne, cum vom fi. Și avem deja niște opțiuni cu care discutăm. Suntem în discuții destul de concrete cu un fundaș central, pentru a semna în vară Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Clasamentul în play-off

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Accidentare oribilă  FOTO+VIDEO. Sergio Aguero, scos pe brațe de pe teren la un meci demonstrativ » Ce a pățit legendarul atacant 
Campionate
20:39
Accidentare oribilă FOTO+VIDEO. Sergio Aguero, scos pe brațe de pe teren la un meci demonstrativ » Ce a pățit legendarul atacant
Citește mai mult
Accidentare oribilă  FOTO+VIDEO. Sergio Aguero, scos pe brațe de pe teren la un meci demonstrativ » Ce a pățit legendarul atacant 
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
dinamo bucuresti liga 1 andrei nicolescu Mamoudou Karamoko
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
