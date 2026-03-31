Karamoko revine Care e situația lui Pușcaș și ce jucător vor să transfere „câinii”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre revenirea atacantului Mamoudou Karamoko (26 de ani) .

. Oficialul „câinilor” a dat detalii și despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), după problemele pe care le-a avut la debutul „amical”

Karamoko a părăsit terenul accidentat în repriza secundă a duelului cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 29 din sezonul regulat, fiind vorba de o ruptură musculară în zona coapsei.

Andrei Nicolescu, despre revenirea lui Karamoko: „Va fi apt”

După aproximativ o lună de la accidentarea suferită, Andrei Nicolescu a precizat când va putea reveni Mamoudou Karamoko.

„Karamoko, în mod normal, pentru sâmbătă (n.r. - meciul cu FC Argeș) va fi apt”, a spus oficialul lui Dinamo la Digi Sport.

550.000 de euro este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, conform Transfermarkt

După ce a încheiat prima parte a meciului cu o bară, Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei cu FC Argeș, de pe 1 martie.

La un sprint pentru o minge în adâncime, ca urmare a unui duel cu apărătorii lui FC Argeș, acesta a căzut pe gazon, acuzând probleme la coapsă.

Karamoko nu s-a putut ridica de pe gazon, fiind scos în afara terenului cu targa.

În acest sezon, atacantul francez a bifat 24 de apariții pentru Dinamo, a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă.

Andrei Nicolescu: „Cred că s-a speriat mai mult”

Andrei Nicolescu a vorbit și despre accidentarea suferită de George Pușcaș în amicalul cu CS Dinamo de sâmbătă, partidă în care atacantul a debutat pentru „câini” și a marcat un gol, scor final 3-1.

„Cred că s-a speriat mai mult. A avut o contractură, și acum pare că totul e OK.

(n.r. - nu s-a grăbit Kopic cu introducerea lui?) Asta dacă ne-am grăbit sau nu e o chestiune pe care am apreciat-o cu toții și, evident, dorința noastră e ca el să fie cât mai devreme alături de noi. Acum vom vedea”, a mai spus președintele lui Dinamo.

În amicalul cu CS Dinamo, Pușcaș a acuzat dureri în zona inghinală. Nu este vorba despre o accidentare nouă, ci de problemele legate de pubalgie, de care atacantul s-a tratat în ultimele luni.

Întrebat dacă Pușcaș va putea juca și în campionat, Nicolescu a răspuns: „Normal, predicția este că va putea să joace sâmbătă (n.r. - cu FC Argeș)”.

Nicolescu: „Nici nu vrem să ne gândim la o înfrângere”

Dinamo a început play-off-ul cu stângul. „Câinii” au pierdut ambele meciuri disputate până acum, 2-3 cu Rapid și 0-1 cu U Craiova.

În următoarea etapă, Dinamo o va întâlni pe FC Argeș, sâmbătă, de la ora 19:30.

„O victorie ne dă moral și ne duce cumva pe drumul cât mai corect pentru ce ne dorim noi. Dar nici nu vrem să ne gândim la o înfrângere pentru că ea ar fi…

Adică e deja foarte, foarte mult. Sunt foarte multe puncte pe care le-am pierdut”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Cât despre planurile conducerii pentru sezonul viitor, Nicolescu a oferit următoarele detalii:

100% noi avem deja posturile pe care căutăm jucători, pentru că știm exact cum se va configura lotul, cine va rămâne, cum vom fi. Și avem deja niște opțiuni cu care discutăm. Suntem în discuții destul de concrete cu un fundaș central, pentru a semna în vară Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Clasamentul în play-off

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

