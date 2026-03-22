Rămâne Pancu la CFR? Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”

Ioan Varga (67 de ani) , patronul clubului CFR Cluj, a luat o decizie importantă cu privire la contractul lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei.

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR atunci când echipa se afla în subsolul clasamentului, în sezonul regular, și a calificat-o în play-off, unde ocupă locul 4 în acest moment, după victoria cu Rapid (1-0), de vineri.

Ioan Varga, despre Daniel Pancu: „Îi vom prelungi contractul”

„Normal că îi vom prelungi contractul. Nu se pune problema. Am vorbit cu Iuliu Mureșan (n.r. președintele clubului) despre faptul că va rămâne”, a spus Varga, conform prosport.ro.

Ioan Varga a explicat și cum l-a impresionat Daniel Pancu, de la venirea sa pe banca CFR-ului.

„A refăcut grupul, pentru că existau bisericuțe când a venit el. Erau diferențe salariale și asta crea nemulțumiri între jucători. Acum nu mai există așa ceva”.

Ioan Varga: „Simt că se poate să câștigăm titlul”

După ce echipa antrenată de Daniel Pancu a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 partide disputate în campionat, Ioan Varga este încrezător că CFR poate câștiga titlul, echipa fiind la doar 3 puncte de liderul U Cluj.

„Noi luăm lucrurile pas cu pas, dar simt că se poate să câștigăm titlul. Suntem acolo. Trei puncte (n.r. distanță de primul loc) nu sunt multe deloc.

Dacă suntem pregătiți bine, din punct de vedere fizic și psihic și jucătorii importanți nu se accidentează, avem o șansă mare. Pentru că valoare există. Asta s-a văzut”, a mai precizat Ioan Varga.

Ultima dată când CFR Cluj a cucerit titlul în Liga 1 a fost în sezonul 2021/2022.

În urmă cu trei zile, Daniel a făcut o declarație surprinzătoare. Antrenorul a precizat că, de la venirea sa la CFR, în noiembrie 2025, nu s-a întâlnit niciodată cu Ioan Varga, patronul echipei.

Finanțatorul a explicat acum de ce nu s-a putut vedea cu Daniel Pancu: „De când este la noi nu m-am întâlnit cu el, este adevărat. Afacerile nu mi-au permis să stau prea mult în țară, în ultima vreme. Mai vorbesc la telefon, îl mai felicit”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26

