Dezvăluire surprinzătoare Daniel Pancu a vorbit despre relația sa cu patronul CFR-ului: „A fost la un singur meci”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației CFR Cluj, a făcut o declarație neașteptată în ceea ce privește relația sa cu patronul clubului, Ioan Varga (67 de ani).

Pancu a preluat-o pe CFR Cluj pe 9 noiembrie 2025, cu misiunea de a redresa echipa. Tehnicianul a reușit o serie impresionantă de victorii care a asigurat calificarea echipei în play-off.

Daniel Pancu a vorbit despre relația sa cu patronul CFR-ului : „A fost la un singur meci”

Antrenorul a dezvăluit că, deși se află pe banca echipei din Gruia de aproape o jumătate de an, u a avut până acum nicio întâlnire față în față cu finanțatorul grupării.

„Nu m-am văzut niciodată cu patronul. A fost la un singur meci, dar a fost o zi la Cluj și nu m-am văzut cu el”, a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

FOTO. U Cluj - CFR Cluj 2-1

Pancu a vorbit și despre șansele pe care le are CFR la titlu, după începutul nefast din play-off.

„Poți termina pe locul șase așa cum poți termina și pe primul loc. Asta e realitatea”, a mai spus Pancu.

CFR se află pe locul 5 cu 27 de puncte. Primul loc este ocupat de Rapid, care are 31 de puncte.

13 victorii a obținut CFR Cluj sub comanda lui Daniel Pancu în cele 19 meciuri disputate, alături de 3 remize și 3 înfrângeri

Pancu a explicat și care este starea financiară a clubului.

„Aici mereu s-au primit banii, chiar dacă au fost ușoare întârzieri, nimeni nu a plecat fără bani”, a mai spus antrenorul.

Lotul formației din Gruia valorează 18,75 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

