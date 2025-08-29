A fost sau n-a fost penalty? Trei arbitri cu experiență uriașă analizează, pentru GOLAZO.ro, faza controversată din FCSB - Aberdeen

FCSB a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 44 al partidei cu Aberdeen, după o fază în care un apărător al scoțienilor a fost eliminat.

Analiștii Alfonso Perez Burrull, 59 de ani, Ion Craciunescu, 74 de ani, și Pavel Fernandez, 39 de ani, au lămurit fazele litigioase din FCSB – Aberdeen.

S-a acordat corect cartonașul galben lui Jensen, în minutul 22? Dar penalty-ul din minutul 44? Răspunsurile experților în rândurile următoare.

Victoria fără drept de apel a FCSB-ului în fața celor de la Aberdeen, scor 3-0, a avut un moment decisiv. După un început echilibrat de partidă, Mihai Popescu l-a lansat excelent pe Miculescu, cu o pasă lungă, iar extrema dreapta a roș-albaștrilor a scăpat de marcajul lui Jensen.

Ajuns față în față cu portarul Mitov, Miculescu a șutat slab spre poartă, dar el și colegii săi au reclamat penalty.

După câteva minute (n.r. - în minutul 40 a avut loc faza, iar în minutul 44 a fost acordat penalty-ul), arbitrul Espen Eskas a fost chemat de VAR pentru a revedea contactul dintre cei doi, Miculescu și Jensen, și a acordat lovitură de la 11 metri pentru FCSB.

Ion Crăciunescu: „Rămâne la latitudinea arbitrului”

Era minutul 44, iar Jensen, fundașul scoțienilor a încasat al doilea galben, fiind eliminat, fapt care a ușurat enorm misiunea FCSB de a se califica din nou în grupa Europa League.

GOLAZO.ro a cerut părerea a trei foști arbitri în această fază controversată, precum și pentru cea din minutul 22, atunci când Jensen a văzut primul său cartonaș galben pentru un fault asupra lui Crețu.

Alfonso Perez Burrull, arbitru cu peste 220 de meciuri conduse în LaLiga, Ion Crăciunescu, care a arbitrat finala Ligii Campionilor din 1996 și Pavel Fernandez, expertul pe probleme de arbitraj pentru Marca.

În minutul 22, FCSB a beneficiat de un corner pe partea stângă a atacului. Tănase a executat slab, portarul Mitov a prins balonul și a încercat să-și pună echipa pe contraatac. Pasa sa a fost interceptată de Crețu, care a preluat mingea către tușă, dar a fost faultat de fundașul Jensen.

Arbitrul Espen Eskas i-a acordat acestuia cartonaș galben, fapt care s-a dovedit hotărâtor pentru soarta partidei. GOLAZO.ro a trimis cele două faze pentru analiză tuturor celor intervievați.

Crețu a fost faultat de fundașul Jensen

Merita jucătorul scoțienilor cartonașul galben? Experții explică

Perez Burrull: „Faza e la limita cartonașului galben. Arbitrul consideră intrarea drept «blocarea unui atac promițător» și cred că e corectă judecata sa. În primul rând pentru că jucătorul în roșu (n.r. Crețu) are o bandă liberă pentru a controla mingea și pentru a progresa spre careu. Și în al doilea rând pentru că fundașul nu încearcă, sau nu reușește, să joace mingea și merge direct asupra adversarului pentru a-l doborî. Cred că un cartonaș galben e meritat ”.

Ion Crăciunescu: „Cred că rămâne la latitudinea arbitrului. A oprit un atac promițător? Mai erau jucători de la Aberdeen în careu? Poate apărătorul scoțienilor nu era nici la primul fault ”.

Pavel Fernandez: „ Nu cred că se impunea cartonașul galben. Acțiunea jucătorului în alb (n.r. - danezul Jensen) e o imprudență, nu o acțiune violentă. Adică nu e o intrare dură, nu există risc fizic pentru fotbalistul care e faultat .

Pe de altă parte, din punct de vedere tactic, echipa care se apără are mulți jucători în apropierea careului propriu și e o fază jucată aproape de tușă, prin urmare, nu consider că este o acțiune care oprește un atac promițător.

De ce cred că ar fi putut ca arbitrul să acorde cartonaș galben? Pentru faulturi repetate sau pentru a «stinge focul» unui joc tensionat . Nu e chiar regulamentară ultima idee, dar se mai practică”.

Perez Burrull: „Penalty pentru împingere”

În minutul 40, Mihai Popescu l-a găsit perfect cu o pasă în diagonală pe Miculescu, acesta i-a luat fața adversarului direct, danezul Jensen, dar a șutat foarte slab din marginea careului.

Jucătorii de la FCSB au reclamat penalty, iar arbitrul Espen Eskas a fost chemat la VAR câteva minute mai târziu pentru a analiza duelul dintre cei doi.

Decizia a fost lovitură de la 11 metri pentru FCSB și al doilea cartonaș galben pentru Jensen, care a fost eliminat. Dar nici comentatorii partidei nu au înțeles exact pentru ce.

Jensen îl faultează pe Miculescu, minutul 40, și vede al doilea cartonaș galben, fiind eliminat.

Fault sau henț?

Perez Burrull: „În primul rând vreau să spun că e o fază foarte complicată de arbitrat. Există multe lucruri care ar putea fi dictate. Am văzut faza trimisă de foarte multe ori pentru a mă lămuri.

Eu aș fi dictat penalty nu pentru henț, care este accidental, din cauza lovirii mingii de către fotbalistul în roșu (n.r. - Miculescu) și a alergării jucătorului în alb (n.r. - Jensen), nici pentru un eventual contact la nivelul picioarelor, care cred că nu există, ci pentru altceva.

În momentul în care atacantul încearcă să lovească mingea cu interiorul piciorului stâng, apărătorul îl prinde, îl împinge, cu brațul și acea atingere îl împiedică pe fotbalistul aflat în atac să lovească bine mingea . Pentru că e dezechilibrat. Când acțiunile sunt la această viteză, nu e necesar să fie o împingere sau o apucare clară pentru a împiedica șutul. Cred că arbitrul a acordat corect penalty.

Ion Crăciunescu: „ Pentru mine e penalty clar. Faultul începe în afara careului, e adevărat, dar se continuă infracțiunea în interiorul acestuia . Și atunci se dă sancțiunea cea mai bună pentru echipa aflată în atac. Deci nu cred că a fost acordat penalty-ul pentru henț, ci pentru împingerea cu mâna a lui Miculescu de către apărătorul scoțienilor”.

Pavel Fernandez: „Cred că arbitrul a putut observa doar un eventual fault, pe care, dacă l-ar fi fluierat, ar fi fost o decizie foarte severă în opinia mea. Dar intervenția VAR este clar pentru atingerea balonului cu mâna.

VAR nu intervine, de obicei, în cazul acțiunilor ambigue, cum ar fi faultul. Care, în plus, este posibil să se producă în afara terenului. Atingerea cu mâna este însă clară și, în plus, pasibilă de sancționare cu lovitură de la 11 metri. Fundașul, deși nu intenționat, lovește mingea cu mâna, cu brațul prea îndepartat de corp. E penalty ”.

