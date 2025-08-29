A fost sau n-a fost penalty? Trei arbitri cu experiență uriașă analizează, pentru GOLAZO.ro, faza controversată din FCSB - Aberdeen +7 foto
Duelul dintre Miculescu și Jensen s-a încheiat cu acordarea unei lovituri de la 11 metri pentru FCSB. Foto: captură de ecran ProTV.
Europa League

A fost sau n-a fost penalty? Trei arbitri cu experiență uriașă analizează, pentru GOLAZO.ro, faza controversată din FCSB - Aberdeen

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 15:04
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 15:07
  • FCSB a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 44 al partidei cu Aberdeen, după o fază în care un apărător al scoțienilor a fost eliminat.
  • Analiștii Alfonso Perez Burrull, 59 de ani, Ion Craciunescu, 74 de ani, și Pavel Fernandez, 39 de ani, au lămurit fazele litigioase din FCSB – Aberdeen.
  • S-a acordat corect cartonașul galben lui Jensen, în minutul 22? Dar penalty-ul din minutul 44? Răspunsurile experților în rândurile următoare.

Victoria fără drept de apel a FCSB-ului în fața celor de la Aberdeen, scor 3-0, a avut un moment decisiv. După un început echilibrat de partidă, Mihai Popescu l-a lansat excelent pe Miculescu, cu o pasă lungă, iar extrema dreapta a roș-albaștrilor a scăpat de marcajul lui Jensen.

Ajuns față în față cu portarul Mitov, Miculescu a șutat slab spre poartă, dar el și colegii săi au reclamat penalty.

După câteva minute (n.r. - în minutul 40 a avut loc faza, iar în minutul 44 a fost acordat penalty-ul), arbitrul Espen Eskas a fost chemat de VAR pentru a revedea contactul dintre cei doi, Miculescu și Jensen, și a acordat lovitură de la 11 metri pentru FCSB.

România, salt consistent Ce țări am depășit în clasamentul coeficienților , după victoriile obținute de FCSB, U Craiova și CFR Cluj
Citește și
România, salt consistent Ce țări am depășit în clasamentul coeficienților, după victoriile obținute de FCSB, U Craiova și CFR Cluj
Citește mai mult
România, salt consistent Ce țări am depășit în clasamentul coeficienților , după victoriile obținute de FCSB, U Craiova și CFR Cluj

Ion Crăciunescu: „Rămâne la latitudinea arbitrului”

Era minutul 44, iar Jensen, fundașul scoțienilor a încasat al doilea galben, fiind eliminat, fapt care a ușurat enorm misiunea FCSB de a se califica din nou în grupa Europa League.

GOLAZO.ro a cerut părerea a trei foști arbitri în această fază controversată, precum și pentru cea din minutul 22, atunci când Jensen a văzut primul său cartonaș galben pentru un fault asupra lui Crețu.

Alfonso Perez Burrull, arbitru cu peste 220 de meciuri conduse în LaLiga, Ion Crăciunescu, care a arbitrat finala Ligii Campionilor din 1996 și Pavel Fernandez, expertul pe probleme de arbitraj pentru Marca.

În minutul 22, FCSB a beneficiat de un corner pe partea stângă a atacului. Tănase a executat slab, portarul Mitov a prins balonul și a încercat să-și pună echipa pe contraatac. Pasa sa a fost interceptată de Crețu, care a preluat mingea către tușă, dar a fost faultat de fundașul Jensen.

Arbitrul Espen Eskas i-a acordat acestuia cartonaș galben, fapt care s-a dovedit hotărâtor pentru soarta partidei. GOLAZO.ro a trimis cele două faze pentru analiză tuturor celor intervievați.

Crețu a fost faultat de fundașul Jensen Crețu a fost faultat de fundașul Jensen
Crețu a fost faultat de fundașul Jensen

Merita jucătorul scoțienilor cartonașul galben? Experții explică

Perez Burrull: „Faza e la limita cartonașului galben. Arbitrul consideră intrarea drept «blocarea unui atac promițător» și cred că e corectă judecata sa. În primul rând pentru că jucătorul în roșu (n.r. Crețu) are o bandă liberă pentru a controla mingea și pentru a progresa spre careu. Și în al doilea rând pentru că fundașul nu încearcă, sau nu reușește, să joace mingea și merge direct asupra adversarului pentru a-l doborî. Cred că un cartonaș galben e meritat”.

Ion Crăciunescu: „Cred că rămâne la latitudinea arbitrului. A oprit un atac promițător? Mai erau jucători de la Aberdeen în careu? Poate apărătorul scoțienilor nu era nici la primul fault”.

Pavel Fernandez:Nu cred că se impunea cartonașul galben. Acțiunea jucătorului în alb (n.r. - danezul Jensen) e o imprudență, nu o acțiune violentă. Adică nu e o intrare dură, nu există risc fizic pentru fotbalistul care e faultat.

Pe de altă parte, din punct de vedere tactic, echipa care se apără are mulți jucători în apropierea careului propriu și e o fază jucată aproape de tușă, prin urmare, nu consider că este o acțiune care oprește un atac promițător.

De ce cred că ar fi putut ca arbitrul să acorde cartonaș galben? Pentru faulturi repetate sau pentru a «stinge focul» unui joc tensionat. Nu e chiar regulamentară ultima idee, dar se mai practică”.

Perez Burrull: „Penalty pentru împingere”

În minutul 40, Mihai Popescu l-a găsit perfect cu o pasă în diagonală pe Miculescu, acesta i-a luat fața adversarului direct, danezul Jensen, dar a șutat foarte slab din marginea careului.

Jucătorii de la FCSB au reclamat penalty, iar arbitrul Espen Eskas a fost chemat la VAR câteva minute mai târziu pentru a analiza duelul dintre cei doi.

Decizia a fost lovitură de la 11 metri pentru FCSB și al doilea cartonaș galben pentru Jensen, care a fost eliminat. Dar nici comentatorii partidei nu au înțeles exact pentru ce.

Jensen îl faultează pe Miculescu, minutul 40, și vede al doilea cartonaș galben, fiind eliminat. Jensen îl faultează pe Miculescu, minutul 40, și vede al doilea cartonaș galben, fiind eliminat.
Jensen îl faultează pe Miculescu, minutul 40, și vede al doilea cartonaș galben, fiind eliminat.

Fault sau henț?

Perez Burrull: „În primul rând vreau să spun că e o fază foarte complicată de arbitrat. Există multe lucruri care ar putea fi dictate. Am văzut faza trimisă de foarte multe ori pentru a mă lămuri.

Eu aș fi dictat penalty nu pentru henț, care este accidental, din cauza lovirii mingii de către fotbalistul în roșu (n.r. - Miculescu) și a alergării jucătorului în alb (n.r. - Jensen), nici pentru un eventual contact la nivelul picioarelor, care cred că nu există, ci pentru altceva.

În momentul în care atacantul încearcă să lovească mingea cu interiorul piciorului stâng, apărătorul îl prinde, îl împinge, cu brațul și acea atingere îl împiedică pe fotbalistul aflat în atac să lovească bine mingea. Pentru că e dezechilibrat. Când acțiunile sunt la această viteză, nu e necesar să fie o împingere sau o apucare clară pentru a împiedica șutul. Cred că arbitrul a acordat corect penalty.

Ion Crăciunescu:Pentru mine e penalty clar. Faultul începe în afara careului, e adevărat, dar se continuă infracțiunea în interiorul acestuia. Și atunci se dă sancțiunea cea mai bună pentru echipa aflată în atac. Deci nu cred că a fost acordat penalty-ul pentru henț, ci pentru împingerea cu mâna a lui Miculescu de către apărătorul scoțienilor”.

Pavel Fernandez: „Cred că arbitrul a putut observa doar un eventual fault, pe care, dacă l-ar fi fluierat, ar fi fost o decizie foarte severă în opinia mea. Dar intervenția VAR este clar pentru atingerea balonului cu mâna.

VAR nu intervine, de obicei, în cazul acțiunilor ambigue, cum ar fi faultul. Care, în plus, este posibil să se producă în afara terenului. Atingerea cu mâna este însă clară și, în plus, pasibilă de sancționare cu lovitură de la 11 metri. Fundașul, deși nu intenționat, lovește mingea cu mâna, cu brațul prea îndepartat de corp. E penalty”.

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cătălin Tolontan U Craiova, succes și risc
Opinii
12:43
Cătălin Tolontan U Craiova, succes și risc
Citește mai mult
Cătălin Tolontan U Craiova, succes și risc
Vin milioanele la FCSB Campioana a câștigat la TAS procesul pentru Florinel Coman » Câți bani vor intra în contul clubului
Superliga
12:12
Vin milioanele la FCSB Campioana a câștigat la TAS procesul pentru Florinel Coman » Câți bani vor intra în contul clubului
Citește mai mult
Vin milioanele la FCSB Campioana a câștigat la TAS procesul pentru Florinel Coman » Câți bani vor intra în contul clubului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
aberdeen Ion Craciunescu fcsb alfonso perez burrull Pavel Fernandez
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share