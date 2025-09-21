Geolgău recunoaște Prima reacție după scandalul de hărțuire: „Conversația e reală” + Ce spune despre ancheta FRF

Ion Geolgău (64 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost acuzat de hărțuire de mama unui copil care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori.

Fostul internațional e anchetat de FRF și, dacă va fi găsit vinovat de Comisia de Disciplină, ar putea fi sancționat dur.

Ion Geolgău recunoaște acuzațiile: „Conversația e reală”

Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a recunoscut că a trimis acele mesaje, însă susține că totul s-ar fi întâmplat în urmă cu mai bine de un an.

„Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii.

Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Nu voi da numele copilului la care se face referire, dar subliniez clar că la nicio acțiune a vreunui lot național acel copil nu a fost convocat”, a declarat Ion Geolgău, potrivit prosport.ro.

Ion Geolgău: „Mă voi supune anchetei FRF”

Geolgău se va supune anchetei interne a FRF și va colabora cu membrii Comisiei:

„Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile naționale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față.

Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite” .

Cine îl va judeca pe federalul Ion Geolgău. Posibile sancțiuni

Potrivit Codului de Etică al FRF, Comisia de Disciplină și Etică este organul competent să investigheze și să aplice măsuri împotriva lui Ion Geolgău.

În baza Regulamentului Disciplinar al FRF, sancțiunile aplicabile oficialilor includ:

Avertisment : reprezintă o sancțiune ușoară, aplicabilă în cazuri de abateri minore.

: reprezintă o sancțiune ușoară, aplicabilă în cazuri de abateri minore. Amendă : impunerea unei sume de bani ca penalizare.

: impunerea unei sume de bani ca penalizare. Suspendare din funcții oficiale : interzicerea temporară a exercitării unor funcții în cadrul FRF sau al structurilor afiliate.

: interzicerea temporară a exercitării unor funcții în cadrul FRF sau al structurilor afiliate. Interzicerea participării la orice activitate legată de fotbal: această sancțiune poate fi aplicată pe o perioadă de la o lună la 24 de luni și include excluderea definitivă din activitatea competițională sau fotbalistică.

În plus, Regulamentul de Ordine Interioară al FRF, aplicabil angajaților, prevede măsuri precum:

Avertisment scris : notificare oficială privind comportamentul necorespunzător.

: notificare oficială privind comportamentul necorespunzător. Retrogradare : modificarea funcției ocupate, de obicei într-o poziție inferioară.

: modificarea funcției ocupate, de obicei într-o poziție inferioară. Reducerea temporară a salariului : scăderea remunerației pe o perioadă determinată.

: scăderea remunerației pe o perioadă determinată. Desfacerea contractului de muncă: încetarea relației de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

