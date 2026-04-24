Ioan Varga surprinde Favorita la titlu a patronului de la CFR Cluj, dacă formația lui Pancu nu va conta în luptă: „Până la urmă...”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a oferit o reacție surprinzătoare înaintea derby-ului cu rivala U Cluj.

CFR Cluj - U Cluj se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea unui nou episod din derby-ul Ardealului, U Cluj este lider, cu 39 de puncte, la egalitate cu U Craiova și la 5 puncte în fața celor de la CFR.

Ioan Varga, reacție surprinzătoare înainte de CFR - U Cluj: „Sunt de-ai noștri”

Întrebat pe cine își dorește campioană, în cazul în care CFR nu va reuși să cucerească titlul, Varga a afirmat că vrea ca rivala U să triumfe.

„Bineînțeles că [aș vrea] Universitatea Cluj, în caz că nu vom lua noi! Până la urmă, sunt clujeni de-ai noștri”, a declarat Neluțu Varga, citat de gsp.ro.

Patronul formației din Gruia a vorbit și despre meciul de sâmbătă:

„Sincer, îmi doresc să câștigăm acest derby și șanse matematice sunt la titlu, bineînțeles. Dar, mai întâi, să vedem ce facem în acest joc, ce se mai întâmplă în campionat, în etapa aceasta.

Important e să câștigăm fiecare meci, pas cu pas, și vom vedea după unde vom fi.

Sper să câștigăm sâmbătă, iar după acest meci vom putea să ne gândim și la mai mult. Dar, în acest moment, repet, ne concentrăm la meciul cu Universitatea Cluj. După… Vom mai vorbi”.

În meciul tur din play-off, U Cluj s-a impus, scor 2-1, cu un gol marcat în minutul 90 al partidei, de Mendy.

VIDEO. Golul marcat de Mendy, care a decis ultimul derby al Clujului

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34* 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

