Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, își dorește ca rivala U Cluj să câștige titlul.

Italianul a avut și un mesaj dur pentru Ioan Varga, patronul echipei din Gruia.

Mandorlini a antrenat-o pe CFR Cluj în trei mandate: noiembrie 2009 - septembrie 2010, iunie 2023 - ianuarie 2024, respectiv august - octombrie 2025, dar ultima sa experiență pe banca echipei s-a încheiat cu scandal.

În luna februarie, Mandorlini a reclamat clubul ardelean la Federația Română de Fotbal, solicitând plata unor restanțe financiare rezultate din contractul semnat cu formația din Gruia. Între timp, situația s-a rezolvat.

Andrea Mandorlini o vrea pe U Cluj campioană

Într-un interviu pentru Prima Sport, actualul tehnician al celor de la Ravenna (Liga 3 din Italia) a dezvăluit că are o relație de prietenie strânsă cu compatriotul său, Cristiano Bergodi, motiv pentru care își dorește ca U Cluj să câștige titlul.

„Sunt prieten cu Cristiano Bergodi, prieten foarte bun, l-am felicitat. A venit acolo şi Zamfir (n.r. - Răzvan, șeful departamentului de scouting de la U).

Dacă trebuie să aleg, văzând comportamentul lui CFR faţă de mine, cu siguranţă ţin cu U Cluj. Sper să facă un final de campionat foarte bun.

Eu am venit aici acum mulţi ani, am câştigat, iar apoi nu am mai avut şansa să antrenez. Nu am avut parte de un comportament pozitiv şi am venit aici cu multe aşteptări, însă face parte din viaţă, accept şi merg înainte”, a declarat Mandorlini.

Andrea Mandorlini: „Peștele de la cap se împute”

Mandorlini a lansat și un atac dur la adresa lui Ioan Varga, patronul clubului, pe care îl consideră principalul vinovat de situația în care se află CFR Cluj.

„Aşa se termină, clubul e format din persoane, iar unele persoane nu s-au comportat bine şi asta face parte din joc. În Italia se spune că peştele se împute de la cap.

Trebuie să-l felicit pe Neluţu Varga, un patron care a câştigat, care a reuşit să aducă jucători la care nimeni nu se gândea, Zouma, Slimani, Badamosi.

A avut norocul să lucreze cu un director sportiv incredibil, Mikael Silvestre. I-a concediat pe directorii sportivi care au câştigat, care au scris istorie. Am rămas cu un gust amar, dar face parte din joc”, a concluzionat Mandorlini.

3 trofee a câștigat Mandorlini cu CFR Cluj, toate în sezonul 2009 - 2010 (Liga 1, Cupa României, Supercupa României)

Un nou episod al rivalității dintre CFR și U Cluj este programat să se desfășoare sâmbătă, cu începere de la ora 20:30.

Partida din Gruia va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, U Cluj este lider în play-off, cu 39 de puncte, la egalitate cu U Craiova, în timp ce CFR este pe 3, cu 34 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport