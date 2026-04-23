Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho

DINAMO - U CRAIOVA 1-1 (1-4 d. pen.) Finalista Cupei României a fost decisă după loviturile de departajare, executate fără greșeală de olteni.

Al Hamlawi, Rus, Mora și Teles au marcat la loviturile de departajare și au calificat Craiova în finală. Dinamo a înscris doar prin Alex Pop. Armstrong și Milanov au ratat.

Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV. Cum s-au trăit loviturile de departajare + gestul superb al lui Coelho

Cum au trăit jucătorii momentele pline de tensiune de la penalty-uri, în galeria foto de mai jos.

După ce finalista a fost decisă, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a impresionat.

Tehnicianul oltenilor i-a consolat pe fiecare dinamovist în parte, inclusiv pe „secundul” Florentin Petre.

Universitatea Craiova va înfrunta U Cluj în ultimul act al Cupei României. Ardelenii au trecut de FC Argeș, scor 1-1 (5-4 d. pen.).

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport