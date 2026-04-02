Ionel Dănciulescu (49 de ani) va ocupa funcția de antrenor principal la CS Dinamo.

Fostul atacant a explicat că rolul său va fi unul de sprijin, în timp ce Boris Keca (47 de ani) va continua să conducă efectiv echipa.

Au trecut mai bine de 11 ani de la precedenta și singura experiență a lui Ionel Dănciulescu pe banca tehnică a unei echipe din această postură, la FC Dinamo.

Ionel Dănciulescu, numit „principal” la CS Dinamo: „Antrenorul nostru este la cursuri”

După plecarea lui Florin Bratu la Metaloglobus, echipa din Liga 2 a rămas fără un antrenor principal care să îndeplinească toate condițiile regulamentare.

Keca, tehnicianul care pregătește în prezent formația, nu poate ocupa în mod oficial această funcție până când va obține licențele necesare, în vară. Până atunci, în acte va figura Dănciulescu.

„Boris Keca, antrenorul nostru, este acum la cursurile pentru Licențele B și A. Cred că ia licența într-o lună-două, iar noi suntem obligați să avem pe cineva cu licență, care să stea pe bancă.

Nu-mi închiriez licența, eu sunt oricum tot timpul lângă echipă. Am fost și cu Florin (n.r. - Bratu), doar că nu am stat pe bancă.

Acum, la Buzău (n.r. 2-4 cu Metalul), am stat pe bancă și o să stau cu Boris, el e antrenorul principal, el face antrenamentele, eu sunt acolo doar să ajut clubul. O să mai dau și eu indicații”, a spus Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

4 meciuri a bifat Ionel Dănciulescu în postura de antrenor interimar la FC Dinamo, în noiembrie și decembrie 2014. În acel interval, a obținut o victorie în Liga 1 (2-1 cu Gaz Metan), o remiză cu Petrolul, o înfrângere drastică (1-6 cu Astra Giurgiu), dar și un succes în fața celor de la U Cluj (3-2 în sferturile Cupei Ligii)

CS Dinamo ocupă locul 7 în Grupa A din play-out-ul Ligii 2, cu 16 puncte.

În luna aprilie, pentru formația alb-roșie urmează meciurile cu Poli Iași (4 aprilie), Gloria Bistrița (10 aprilie), CSM Slatina (18 aprilie) și Ceahlăul Piatra Neamț (25 aprilie).

Cariera lui Boris Keca

De-a lungul carierei de fotbalist, Keca a evoluat ca fundaș central la FC Național, FC Brașov, FCSB, Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș, Concordia Chiajna și Viitorul Domnești. S-a retras în vara anului 2009. În țara natală evoluase pentru Borac și BSK Banja Luka.

După ce a fost antrenat de Walter Zenga la FC Național, a ajuns la FCSB în ianuarie 2005, la cererea tehnicianului italian, însă a bifat doar două apariții, suficiente pentru a-și trece în palmares titlul cucerit de roș-albaștri în acel sezon al Ligii 1.

