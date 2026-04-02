Dănciulescu, antrenor-paravan Fostul atacant e „principal" la CS Dinamo: „Suntem obligați! O să mai dau și eu indicații"
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 19:17
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 19:17
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani) va ocupa funcția de antrenor principal la CS Dinamo.
  • Fostul atacant a explicat că rolul său va fi unul de sprijin, în timp ce Boris Keca (47 de ani) va continua să conducă efectiv echipa.

Au trecut mai bine de 11 ani de la precedenta și singura experiență a lui Ionel Dănciulescu pe banca tehnică a unei echipe din această postură, la FC Dinamo.

Demisii după rușinea de la Zenica Cutremur în fotbalul italian! Vinovații găsiți de șeful UEFA: „Nici jucătorii, nici antrenorul”
Citește și
Demisii după rușinea de la Zenica Cutremur în fotbalul italian! Vinovații găsiți de șeful UEFA: „Nici jucătorii, nici antrenorul”
Citește mai mult
Demisii după rușinea de la Zenica Cutremur în fotbalul italian! Vinovații găsiți de șeful UEFA: „Nici jucătorii, nici antrenorul”

Ionel Dănciulescu, numit „principal” la CS Dinamo: „Antrenorul nostru este la cursuri”

După plecarea lui Florin Bratu la Metaloglobus, echipa din Liga 2 a rămas fără un antrenor principal care să îndeplinească toate condițiile regulamentare.

Keca, tehnicianul care pregătește în prezent formația, nu poate ocupa în mod oficial această funcție până când va obține licențele necesare, în vară. Până atunci, în acte va figura Dănciulescu.

„Boris Keca, antrenorul nostru, este acum la cursurile pentru Licențele B și A. Cred că ia licența într-o lună-două, iar noi suntem obligați să avem pe cineva cu licență, care să stea pe bancă.

Nu-mi închiriez licența, eu sunt oricum tot timpul lângă echipă. Am fost și cu Florin (n.r. - Bratu), doar că nu am stat pe bancă.

Acum, la Buzău (n.r. 2-4 cu Metalul), am stat pe bancă și o să stau cu Boris, el e antrenorul principal, el face antrenamentele, eu sunt acolo doar să ajut clubul. O să mai dau și eu indicații”, a spus Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

4 meciuri
a bifat Ionel Dănciulescu în postura de antrenor interimar la FC Dinamo, în noiembrie și decembrie 2014. În acel interval, a obținut o victorie în Liga 1 (2-1 cu Gaz Metan), o remiză cu Petrolul, o înfrângere drastică (1-6 cu Astra Giurgiu), dar și un succes în fața celor de la U Cluj (3-2 în sferturile Cupei Ligii)

CS Dinamo ocupă locul 7 în Grupa A din play-out-ul Ligii 2, cu 16 puncte.

În luna aprilie, pentru formația alb-roșie urmează meciurile cu Poli Iași (4 aprilie), Gloria Bistrița (10 aprilie), CSM Slatina (18 aprilie) și Ceahlăul Piatra Neamț (25 aprilie).

Cariera lui Boris Keca

De-a lungul carierei de fotbalist, Keca a evoluat ca fundaș central la FC Național, FC Brașov, FCSB, Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș, Concordia Chiajna și Viitorul Domnești. S-a retras în vara anului 2009. În țara natală evoluase pentru Borac și BSK Banja Luka.

După ce a fost antrenat de Walter Zenga la FC Național, a ajuns la FCSB în ianuarie 2005, la cererea tehnicianului italian, însă a bifat doar două apariții, suficiente pentru a-și trece în palmares titlul cucerit de roș-albaștri în acel sezon al Ligii 1.

Citește și

Mandatul lui Burleanu va fi contractul lui Hagi Înțelegerea cu noul selecționer va avea scadența în primăvara lui 2030, când expiră și al 4-lea mandat al șefului FRF
Nationala
17:26
Mandatul lui Burleanu va fi contractul lui Hagi Înțelegerea cu noul selecționer va avea scadența în primăvara lui 2030, când expiră și al 4-lea mandat al șefului FRF
Citește mai mult
Mandatul lui Burleanu va fi contractul lui Hagi Înțelegerea cu noul selecționer va avea scadența în primăvara lui 2030, când expiră și al 4-lea mandat al șefului FRF
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Campionatul Mondial
17:01
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Citește mai mult
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
