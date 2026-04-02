Demisii după rușinea de la Zenica Cutremur în fotbalul italian! Vinovații găsiți de șeful UEFA: „Nici jucătorii, nici antrenorul”

Gabriele Gravina FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 18:00
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 18:01
  • Gabriele Gravina (72 de ani), președintele Federației Italiene de Fotbal, a demisionat, după ce Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.
  • Aleksander Ceferin (58 de ani), șeful UEFA, îi ia apărarea și susține că altcineva e de vină pentru problemele Squadrei Azzurra.
  • Și Gianluigi Buffon (48 de ani) a plecat!

După ce a terminat pe locul al doilea în grupa de calificare, la mare distanță de Norvegia, selecționata lui Gennaro Gattuso a ratat și ultima șansă de a ajunge la Mondialul nord-american.

Italia a trecut de Irlanda de Nord în semifinala barajului, scor 2-0, însă a pierdut în fața Bosniei, scor 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare.

„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Citește și
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia
Citește mai mult
„Fii blestemat!” Căpitanul naționalei din Kosovo, reacție furioasă după ce a fost acuzat de trădare în barajul cu Turcia

Gabriele Gravina a demisionat

Șocul suferit de italieni la Zenica a dus la un adevărat cutremur în conducerea fotbalului din „Cizmă”.

După al treilea turneu final de Campionat Mondial ratat de italieni, Gabriele Gravina, cel care o cupa funcția de președinte al federației de pe 22 octombrie 2018, a decis să își dea demisia.

Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții cluburilor din Serie A, Serie B, Lega Pro și Lega Nazionale, dar și cu reprezentanții asociaților fotbaliștilor și antrenorilor italieni și i-a anunțat că a luat decizia de a renunța la funcția din federație.

Mai mult, Gravina va vorbi în fața Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație a Camerei Deputaților din Italia, pentru a prezenta un raport referitor la situația fotbalului italian, conform figc.it.

Alegerile pentru președinția Federației Italiene de Fotbal vor avea loc pe 22 iunie, la Roma.

În perioada în care Gravina a condus Federația Italiană, Squadra Azzurra a devenit campioană europeană în anul 2021, dar a ratat două turnee finale de Campionat Mondial, cele din 2022 și 2026.

Gabriele Gravina, la ceremonia de după câștigarea Campionatului European din 2021. FOTO: IMAGO

Ceferin îl apără pe Gravina

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a vorbit despre situația lui Gravina, cel care pe lângă funcția din Federația Italiană, este și vicepreședinte al forului care conduce fotbalul european.

Ceferin este de părere că vina nu îi aparține în totalitate lui Gravina și i-a atacat pe politicienii italieni:

„Într-un fel da (n.r. - a fost surprins de ratarea calificării) , dar pe de altă parte, Bosnia are o echipă tânără și puternică care a jucat acasă. A fost mult mai multă presiune asupra Italiei. Bosnia merita să meargă la Cupa Mondială, Italia a pierdut după ce a avut un om eliminat.

Când eram președintele federației slovene, îi spuneam mereu antrenorului: «Dacă câștigi, tu și jucătorii veți fi eroii. Dacă pierzi, vina va cădea asupra noastră, a amândurora».

Nu este absolut deloc responsabilitatea lui Gabriele și nu mi-aș permite să atac nici jucătorii, nici antrenorul. Poate că politicienii italieni ar trebui să se întrebe de ce Italia are una dintre cele mai slabe infrastructuri fotbalistice din Europa.

Mă enervează și mă întristează faptul că există oameni care stau «ascunși» și așteaptă să meargă ceva prost, apoi sar și încep să critice. Ei nu susțin Italia, ci doar se susțin pe ei înșiși.

Spune-mi un jucător italian care nu a fost convocat și care ar fi trebuit să fie? E fotbal și, chiar și cu cei mai buni jucători pe teren, oricine poate pierde un meci”, a declarat Ceferin, conform football-italia.net.

Gabriele este prim-vicepreședintele meu și este un om foarte important pentru mine, dar cea mai mare pierdere ar fi pentru Federația Italiană. Nu va fi ușor să găsești un domn care să iubească fotbalul și Italia la fel de mult ca el. Dar nu sunt atât de naiv încât să cred că unii dintre acești oameni egocentrici, care așteptau doar ca ceva să meargă prost, se vor gândi la asta. Nu le pasă. Aleksander Ceferin, președintele UEFA

Gianluigi Buffon și-a dat și el demisia

După ratarea calificării, legendarul Gianluigi Buffon ar fi decis și el să părăsească federația, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Gianluigi Buffon ocupă funcția de șef al delegației italiene din luna august a anului 2023. El avea rolul de a face legătura între echipă, antrenori și conducerea federației.

Citește și

Liga 2, etapa #2 Sepsi, victorie la limită în fața Corvinului. S-au încheiat toate partidele rundei » Clasamentul
Liga 2
14:26
Liga 2, etapa #2 Sepsi, victorie la limită în fața Corvinului. S-au încheiat toate partidele rundei » Clasamentul
Citește mai mult
Liga 2, etapa #2 Sepsi, victorie la limită în fața Corvinului. S-au încheiat toate partidele rundei » Clasamentul
„O lege ruptă de realitate” Și Universitatea Craiova contestă modificările aduse Legii 4: „Prevederi aberante!”
Superliga
16:59
„O lege ruptă de realitate” Și Universitatea Craiova contestă modificările aduse Legii 4: „Prevederi aberante!”
Citește mai mult
„O lege ruptă de realitate” Și Universitatea Craiova contestă modificările aduse Legii 4: „Prevederi aberante!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Campionatul Mondial demisie italia federatia italiana de fotbal gabriele gravina
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
