Demisii după rușinea de la Zenica Cutremur în fotbalul italian! Vinovații găsiți de șeful UEFA: „Nici jucătorii, nici antrenorul”

Gabriele Gravina (72 de ani), președintele Federației Italiene de Fotbal, a demisionat, după ce Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Aleksander Ceferin (58 de ani), șeful UEFA, îi ia apărarea și susține că altcineva e de vină pentru problemele Squadrei Azzurra.

Și Gianluigi Buffon (48 de ani) a plecat!

După ce a terminat pe locul al doilea în grupa de calificare, la mare distanță de Norvegia, selecționata lui Gennaro Gattuso a ratat și ultima șansă de a ajunge la Mondialul nord-american.

Italia a trecut de Irlanda de Nord în semifinala barajului, scor 2-0, însă a pierdut în fața Bosniei, scor 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare.

Gabriele Gravina a demisionat

Șocul suferit de italieni la Zenica a dus la un adevărat cutremur în conducerea fotbalului din „Cizmă”.

După al treilea turneu final de Campionat Mondial ratat de italieni, Gabriele Gravina, cel care o cupa funcția de președinte al federației de pe 22 octombrie 2018, a decis să își dea demisia.

Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții cluburilor din Serie A, Serie B, Lega Pro și Lega Nazionale, dar și cu reprezentanții asociaților fotbaliștilor și antrenorilor italieni și i-a anunțat că a luat decizia de a renunța la funcția din federație.

Mai mult, Gravina va vorbi în fața Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație a Camerei Deputaților din Italia, pentru a prezenta un raport referitor la situația fotbalului italian, conform figc.it.

Alegerile pentru președinția Federației Italiene de Fotbal vor avea loc pe 22 iunie, la Roma.

În perioada în care Gravina a condus Federația Italiană, Squadra Azzurra a devenit campioană europeană în anul 2021, dar a ratat două turnee finale de Campionat Mondial, cele din 2022 și 2026.

Gabriele Gravina, la ceremonia de după câștigarea Campionatului European din 2021. FOTO: IMAGO

Ceferin îl apără pe Gravina

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a vorbit despre situația lui Gravina, cel care pe lângă funcția din Federația Italiană, este și vicepreședinte al forului care conduce fotbalul european.

Ceferin este de părere că vina nu îi aparține în totalitate lui Gravina și i-a atacat pe politicienii italieni:

„Într-un fel da (n.r. - a fost surprins de ratarea calificării) , dar pe de altă parte, Bosnia are o echipă tânără și puternică care a jucat acasă. A fost mult mai multă presiune asupra Italiei. Bosnia merita să meargă la Cupa Mondială, Italia a pierdut după ce a avut un om eliminat.

Când eram președintele federației slovene, îi spuneam mereu antrenorului: «Dacă câștigi, tu și jucătorii veți fi eroii. Dacă pierzi, vina va cădea asupra noastră, a amândurora».

Nu este absolut deloc responsabilitatea lui Gabriele și nu mi-aș permite să atac nici jucătorii, nici antrenorul. Poate că politicienii italieni ar trebui să se întrebe de ce Italia are una dintre cele mai slabe infrastructuri fotbalistice din Europa.

Mă enervează și mă întristează faptul că există oameni care stau «ascunși» și așteaptă să meargă ceva prost, apoi sar și încep să critice. Ei nu susțin Italia, ci doar se susțin pe ei înșiși.

Spune-mi un jucător italian care nu a fost convocat și care ar fi trebuit să fie? E fotbal și, chiar și cu cei mai buni jucători pe teren, oricine poate pierde un meci”, a declarat Ceferin, conform football-italia.net.

Gabriele este prim-vicepreședintele meu și este un om foarte important pentru mine, dar cea mai mare pierdere ar fi pentru Federația Italiană. Nu va fi ușor să găsești un domn care să iubească fotbalul și Italia la fel de mult ca el. Dar nu sunt atât de naiv încât să cred că unii dintre acești oameni egocentrici, care așteptau doar ca ceva să meargă prost, se vor gândi la asta. Nu le pasă. Aleksander Ceferin, președintele UEFA

Gianluigi Buffon și-a dat și el demisia

După ratarea calificării, legendarul Gianluigi Buffon ar fi decis și el să părăsească federația, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Gianluigi Buffon has resigned from his role as part of Italian Federation. ❌👋🏼 pic.twitter.com/XkQ8r9mRbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2026

Gianluigi Buffon ocupă funcția de șef al delegației italiene din luna august a anului 2023. El avea rolul de a face legătura între echipă, antrenori și conducerea federației.

