„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1”

- Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.
- Fostul jucător de la Dinamo a fost foarte impresionat de evoluția a doi jucători din formația lui Mirel Rădoi.
Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” a adus spectacol și dramatism, oltenii obținând un punct în minutul 90+10, după un penalty transformat de Nsimba.
Ionel Dănciulescu: „Mora și Bancu sunt cei mai buni jucători de bandă”
Fostul jucător a remarcat prestația lui Carlos Mora și a lui Nicușor Bancu, pe care i-a lăudat mai ales pentru jocul ofensiv.
„În momentul de față, cred că Universitatea Craiova are cei mai buni jucători de bandă din campionat, din punct de vedere al apetitului ofensiv. Vorbesc aici de Mora și de Bancu.
Sunt două pistoane... E incredibil! Au capacitate de efort, sunt tehnici și apar foarte bine chiar și la finalizare.
Îmi place și sistemul ăsta de joc, de care multă lume zice că e învechit. Dar sistemul ăsta, în special în filosofia lui Rădoi, este acela de a juca un fotbal ofensiv, iar echipa chiar joacă!”, a declarat Ionel Dănciulescu, potrivit digisport.ro.
La finalul turului sezonului regulat din Liga 1, U Craiova se află pe locul 3, la 3 puncte în spatele celor de la Rapid și a liderului Botoșani.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Botoșani
|15
|32
|2.
|Rapid
|15
|32
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|Farul
|15
|22
|8.
|FCSB
|15
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|14
|13
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7
