„Sunt incredibili!” Jucătorii de la U Craiova care l-au uimit pe Dănciulescu: „Sunt cei mai buni din Liga 1”

Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Ionel Dănciulescu a comentat prestația oltenilor din derby-ul de duminică.

Fostul jucător de la Dinamo a fost foarte impresionat de evoluția a doi jucători din formația lui Mirel Rădoi.

Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” a adus spectacol și dramatism, oltenii obținând un punct în minutul 90+10, după un penalty transformat de Nsimba.

Ionel Dănciulescu: „Mora și Bancu sunt cei mai buni jucători de bandă”

Fostul jucător a remarcat prestația lui Carlos Mora și a lui Nicușor Bancu, pe care i-a lăudat mai ales pentru jocul ofensiv.

„În momentul de față, cred că Universitatea Craiova are cei mai buni jucători de bandă din campionat, din punct de vedere al apetitului ofensiv. Vorbesc aici de Mora și de Bancu.

Sunt două pistoane... E incredibil! Au capacitate de efort, sunt tehnici și apar foarte bine chiar și la finalizare.

Îmi place și sistemul ăsta de joc, de care multă lume zice că e învechit. Dar sistemul ăsta, în special în filosofia lui Rădoi, este acela de a juca un fotbal ofensiv, iar echipa chiar joacă!”, a declarat Ionel Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

La finalul turului sezonului regulat din Liga 1, U Craiova se află pe locul 3, la 3 puncte în spatele celor de la Rapid și a liderului Botoșani.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Botoșani 15 32 2. Rapid 15 32 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 14 13 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

VIDEO. Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

