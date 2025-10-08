E apt să joace din nou FCSB a refăcut unul dintre titularii din startul sezonului

Un fotbalist care a jucat doar 45 de minute în ultimele două luni e gata să joace din nou pentru campioană

FCSB a avut absențe multe la ultimele meciuri oficiale, jucători accidentați sau în refacere după probleme mai vechi.

Ionuț Cercel revine în lotul lui FCSB, după accidentare

Unul dintre acești e refăcut complet și va fi apt 100% pentru a juca odată cu reluarea campionatului. E vorba despre Ionuț Cercel. El a bifat doar 45 de minute în ultimele două luni, prima repriză a meciului cu Csikszereda, scor 1-1.

În startul sezonului, Cercel a fost titular și era în acel moment varianta numărul 1 a campioanei pentru a acoperi regula U21.

El a fost titular în primele 5 meciuri disputate de FCSB pe plan intern: Supercupa cu CFR și 4 etape de campionat. Apoi, el s-a accidentat și de atunci a tot avut probleme medicale.

Acum e refăcut sută la sută, însă nu mai e sigur de locul în primul 11 în Liga 1. Charalambous și Pintilii au 3 variante din care pot alege jucătorul cu care să bifeze legea FRF:

Cercel - fundaș dreapta, va împlini 19 ani luna viitoare

- fundaș dreapta, va împlini 19 ani luna viitoare Toma - fundaș sau mijlocaș dreapta, are 18 ani și jumătate

- fundaș sau mijlocaș dreapta, are 18 ani și jumătate Stoian - atacant, va împlini 18 ani peste două luni

Toți cei 3 nu doar că sunt eligibili pentru U21 pentru actuala generație, care va avea scadența în vara lui 2027, ci vor avea vârsta necesară pentru acest lucru și pentru următoarele două campionate, cele din intervalul 2027-2029!

Cum ar putea arăta primul 11 la meciul cu Metaloglobus

Târnovanu - Cercel (Toma), Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Cisotti, Olaru, Thiam - Bîrligea

Program FCSB în următoarea lună

18 octombrie: Metaloglobus — FCSB

23 octombrie: FCSB - Bologna

26 octombrie: FCSB - UTA

29 octombrie: Gloria Bistrița - FCSB

2 noiembrie: U Cluj - FCSB

6 noiembrie: Basel - FCSB

9 noiembrie: Hermannstadt - FCSB

