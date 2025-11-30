Thierry Henry se ia de o ligă întreagă Legendarul atacant francez nu a ezitat să-și spună părerea: „Jucătorii de acolo îmi trezesc îndoieli”

Fostul mare atacant francez Thierry Henry (48 de ani) a criticat nivelul de joc din Bundesliga, despre care spune că este mult mai scăzut decât în Premier League.

În contextul în care Florian Wirtz, cel care a excelat în Bundesliga la Bayer Leverkusen, nu a reușit să se adapteze la Liverpool nici după 5 luni, Thierry Henry nu a ezitat să critice campionatul german.

Thierry Henry: „Jucătorii din Bundesliga îmi trezesc îndoieli”

Legendarul atacant e de părere că un jucător foarte bun din Bundesliga nu va juca la fel în Premier League, spunând că nivelul este mult mai ridicat în campionatul britanic.

„ Jucătorii din Bundesliga îmi trezesc întotdeauna îndoieli. Așa cum funcționează liga acolo, poți avea multe ocazii, poți marca multe goluri și poți da multe pase decisive doar alergând.

Dar în Premier League, jucătorii țin pasul cu tine, așa că un jucător din Bundesliga are dificultăți foarte mari”, a precizat Thierry Henry pentru Sky Sports, citat de mundodeportivo.com.

Thierry Henry are o problemă și cu stilul de joc din fotbalul modern:

„Astăzi se creează mult mai puține faze decât în epoca noastră. Echipele se poziționează foarte în spate și spațiile sunt reduse.

Dacă antrenorii nu le permit jucătorilor să dribleze și să facă greșeli, recompensa venind din riscuri, ce ar trebui să facă?”, a mai adăugat francezul, conform sursei citate.

360 de goluri în 794 de meciuri a reușit Thierry Henry în cariera sa. A scris istorie la Arsenal și a mai jucat pentru AS Monaco, FC Barcelona, Juventus și New York Red Bulls

În perioada petrecută la Bayer Leverkusen, 2020-2025, Florian Wirtz a jucat în 197 de meciuri, a marcat 57 de goluri și a oferit 65 de pase decisive.

În luna iulie a acestui an, mijlocașul german a fost transferat de Liverpool pentru 125 de milioane de euro.

Mutarea în Premier League pare că nu i-a priit lui Wirtz, care nu a reușit să marcheze încă pentru „cormorani”, după 16 partide jucate în toate competițiile.

În aceeași situație se află și Xavi Simons. În perioada petrecută la Leipzig, mijlocașul olandez a jucat 78 de meciuri, a marcat 22 de goluri și a livrat 24 de assisturi.

De când s-a transferat la Tottenham în luna august, Simons a jucat în 17 partide și are 0 în dreptul golurilor înscrise.

