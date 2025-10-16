FCSB, variantă surpriză Campioana  reprofilează un fotbalist pe postul de fundaș central: „Rezolvăm și problema U21”

Ionuț Cercel (20 de ani), fundașul dreapta al celor de la FCSB, va fi reprofilat ca fundaș central pentru meciurile din Liga 1, a anunțat patronul Gigi Becali.

Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost inclus în lotul pentru Europa League, însă are probleme medicale.

FCSB are probleme grave de lot în defensivă, având patru jucători indisponibili: Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Daniel Graovac.

Ionuț Cercel va fi reprofilat pe postul de fundaș central: „Rezolvăm și problema U21”

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat că-l va titulariza pe Ionuț Cercel ca stoper, după ce Mihai Popescu s-a accidentat în timpul meciului dintre România și Austria, 1-0.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii)” , a spus Gigi Becali la Digi Sport, potrivit fanatik.ro.

Pe lângă Ionuț Cercel și Siyabonga Ngezana, FCSB îl are la dispoziție și pe Baba Alhassan, care poate juca pe postul de fundaș central.

Metaloglobus va primi vizita celor de la FCSB, duminică, 18 octombrie, de la ora 20:30, în etapa #13 din Liga 1.

Vlad Chiricheș a fost introdus pe lista UEFA, dar s-a accidentat

Din acest sezon, regulamentul UEFA permite echipelor din cupele europene să înlocuiască un jucător pe listă în cazul unei accidentări grave.

Astfel, după ce Mihai Popescu și-a rupt ligamentul încrucișat, campioana României a hotărât să-l schimbe în lotul pentru faza principală a Europa League cu Vlad Chiricheș, deși acesta are probleme medicale.

„Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a continuat patronul roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheș se află în afara programului de antrenament al roș-albaștrilor.

„Nici Chiricheș nu e foarte bine acum. Are niște probleme și are nevoie de timp până când se va putea antrena normal. E ceva la noi... El și Crețu se antrenează separat acum”, a spus managerul celor de la FCSB, la Prima Sport.

Meciurile rămase de jucat în Europa League

FCSB are trei puncte după primele două partide din Europa League, grație victoriei cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

23 octombrie: Bologna (acasă)

6 noiembrie: Basel (deplasare)

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)

11 decembrie: Feyenoord (acasă)

22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare)

29 ianuarie: Fenerbahce (acasă)

