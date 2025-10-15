Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul

Problemele se țin lanț la FCSB. Campioana traversează o perioadă grea în campionat, fiind pe loc de play-out, iar infirmeria formației bucureștene se umple pe zi ce trece.

Cel mai nou nume pe lista indisponibililor e Vlad Chiricheș.

Vlad Chiricheș, cel pe care cei de la FCSB deciseseră să îl adauge pe lista UEFA în locul lui Mihai Popescu, acuză probleme. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Vlad Chiricheș s-a accidentat

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre situația accidentărilor de la echipă.

Veteranul de la FCSB ar avea aceeași problemă cu care se confruntă și Valentin Crețu, leziune a cartilajului.

Conducătorul de la FCSB a anunțat și că Daniel Graovac va începe să se antreneze cu echipa pe 20 octombrie. Mihai Stoica a declarat că fundașul bosniac nu va putea juca în următoarele două meciuri, urmând ca apoi să revină pe teren.

„Nici Chiricheș nu e foarte bine acum. Are niște probleme și are nevoie de timp până când se va putea antrena normal. E ceva la noi...

El și Crețu se antrenează separat acum. Crețu cred că o să revină destul de repede, dar deocamdată nu este apt. Graovac aleargă. În mod normal pe 20 începe să se antreneze normal.

Primele două meciuri sută la sută nu va juca, dar apoi va putea intra pe teren”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Chiricheș va rata cel puțin următoarele 4 meciuri.

Meciurile rămase de jucat în Europa League

FCSB are trei puncte după primele două partide din Europa League, grație victoriei cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

23 octombrie: Bologna (acasă)

6 noiembrie: Basel (deplasare)

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)

11 decembrie: Feyenoord (acasă)

22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare)

29 ianuarie: Fenerbahce (acasă)

