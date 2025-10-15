„Am nevoie de un donator de rinichi” Fostul star din NFL, apel disperat către fani: „Nimeni din familie nu mă poate ajuta”

Nick Mangold (41 de ani), fostul jucător din NFL, a transmis că se confruntă cu anumite probleme de sănătate.

Acesta le cere ajutorul fanilor pentru un transplant de rinichi.

Retras în urmă cu 7 ani, fostul jucător al celor de la New York Jets are parte de o provocare în viața personală.

Nick Mangold: „Am nevoie de un donator de rinichi”

Fostul sportiv a dezvăluit, marți, că se confruntă cu probleme renale de foarte mulți ani, iar familia nu-l poate ajuta cu un transplant.

„Din păcate, nu am pe nimeni în familie care să poată dona în acest moment, așa că acesta este motivul pentru care vă contactez pe voi, comunitățile NY Jets și Ohio State.

Am nevoie de un donator de rinichi cu grupa sanguină 0. Sunt profund recunoscător oricui s-ar gândi să doneze”, a scris Mangold, pe rețelele de socializare, potrivit tmz.com.

Dacă sunt dispuși să-l ajute, Nick îi îndeamnă pe fani să acceseze site-ul: https://columbiasurgery.org/kidney-transplant, pentru a vedea dacă cineva ar putea fi compatibil.

Intrat în NFL în 2006, Mangold a fost de șapte ori jucător la Pro Bowl.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport