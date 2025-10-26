Veste dură pentru Farul Cât va lipsi Ionuț Cojocaru după accidentarea gravă suferită în meciul cu CFR Cluj

CFR Cluj - Farul 0-2. Ionuț Cojocaru (22 de ani) va lipsi de pe teren până în 2026, după ce a suferit o accidentare gravă în meciul din etapa #14.

Cojocaru a intrat pe teren în minutul 82 și, la doar două minute distanță, s-a ciocnit violent cu portarul gazdelor, Otto Hindrich.

Ionuț Cojocaru va lipsi 3-4 luni

Mijlocașul „marinarilor” nu a putut continua partida și clubul a anunțat că nu va reveni pe teren până la sfârșitul acestui an calendaristic.

„An încheiat pentru Ionut Cojocaru !

Accidentat de portarul CFR-ului în minutele de final ale partidei din Gruia, 2-0 pentru «marinari», atacantul Ionuț Cojocaru va lipsi, din păcate, o perioadă destul de lungă.

Tânărul jucător al Farului s-a ales cu o fractură de claviculă, iar mâine va fi operat la o clinică din București.

Perioada de indisponibilitate în cazul unei astfel de accidentări este de 3-4 luni!

Recuperare rapidă, Cojo! Suntem alături de tine!”, a transmis Farul Constanța, pe pagina oficială de Facebook.

Decizia lui Marcel Bîrsan, criticată vehement de Ilie Dumitrescu: „E roșu!”

La capătul partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, Ilie Dumitrescu a analizat faza accidentării lui Ionuț Cojocaru.

„Este cartonaș roșu pentru portar. Chiar dacă lovește mingea cu capul, nu poți să intri așa, cu votul și genunchiul direct în adversar” , a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Marcel Bîrsan, „centralul” meciului, nu a fost anunțat din camera VAR despre intensitatea contactului și nu a dictat fault.

