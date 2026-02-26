 Veste proastă pentru Dinamo Starul „dulăilor” și al naționalei României se operează! Va fi indisponibil multe luni
Ionuț Iancu/ Foto: sportpictures.eu
Veste proastă pentru Dinamo Starul „dulăilor” și al naționalei României se operează! Va fi indisponibil multe luni

  • Ionuț Iancu (32 de ani), portarul celor de la CS Dinamo și al echipei naționale a României, a confirmat că va fi indisponibil până la finalul sezonului.

Iancu a suferit o ruptură la nivelul tendonului bicepsului brahial stâng, după cel mai recent meci din campionat al „dulăilor”, 33-23, cu CSM Constanța.

Ionuț Iancu: „Probabil că voi fi apt în luna august!”

Portarul în vârstă de 32 de ani a confirmat că va suferi o intervenție chirurgicală ce îl va ține pe margine până în vară. Acesta se așteaptă să revină pe teren începând cu luna august.

„Important este că am reușit să mă odihnesc după accidentarea pe care am suferit-o. Inițial, am crezut că este vorba doar de o întindere, dar n-a fost cazul.

N-am avut dureri, dar trebuie să mă operez. Am luat deja legătura cu medicul Oancea să vedem ce este de făcut în următoarea perioadă. Apoi, urmează recuperarea și probabil că voi fi apt abia în luna august”, a spus Ionuț Iancu, potrivit prosport.ro.

Ionuț Iancu: „Am primit 50-60 de mesaje și multe telefoane!

Iancu și-a continuat discursul și a dezvăluit că a primit numeroase mesaje și apeluri, în urma accidentări suferite.

„Am primit în prima fază 50-60 de mesaje de încurajare, dar probabil că n-au aflat chiar toți de accidentarea mea. Au fost și multe telefoane după meciul de la Constanța. Le mulțumesc pentru faptul că s-au gândit la mine”, a concluzionat Iancu pentru sursa citată.

2024
este anul în care Ionuț Iancu ajungea la CS Dinamo chiar de la rivala Steaua

Ionuț Iancu mai are un an de contract cu roș-albii și e unul dintre cel mai importanți jucători ai lui Dinamo, remarcându-se și în Liga Campionilor, în ciuda sezonului european slab făcut de elevii lui Paulo Pereira.

  • Ca variante de portar, Dinamo îi mai are pe Samir Bellahcene și Vladimir Cupara, dar ultimul a fost trecut în planul doi la club pentru că va pleca la vară.

