„O glumă de prost gust” Naționala de hochei feminin a SUA iese la atac după ironiile lui Trump: „Umbrește succesul nostru” » Reacție și din echipa masculină

Hilary Knight (36 de ani), căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață a SUA, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, nu s-a ferit să spună ce gândește când a fost întrebată despre comentariile lui Donald Trump (79 de ani).

În urmă cu câteva zile, președintele SUA a felicitat naționala de hochei masculin, după cucerirea aurului olimpic, însă a venit cu o serie de replici nepotrivite la adresa celei feminine.

După ce echipa masculină a Statelor Unite a învins Canada în finala turneului olimpic, jucătorii au primit un telefon de la Trump în timp ce sărbătoreau în vestiar împreună cu directorul FBI, Kash Patel, iar președintele i-a invitat atât la discursul de marți privind starea națiunii, cât și la Casa Albă.

„Trebuie să vă spun că suntem nevoiți să aducem și echipa feminină, știți și voi asta”, a spus Trump râzând, provocând hohote de râs și în rândul jucătorilor.

„Probabil că aș putea fi pus sub acuzare”, a mai spus apoi președintele SUA, legat de ce s-ar putea întâmpla dacă nu invită și echipa feminină de hochei la discurs, care ulterior a refuzat invitația acestuia.

Hilary Knight: „Mi s-a părut o glumă de prost gust”

Hilary Knight, căpitanul naționalei de hochei feminin care a cucerit aurul olimpic, a reacționat după gluma făcută de președintele Donald Trump

„Mi s-a părut o glumă de prost gust și, din păcate, asta umbrește o mare parte din succesul femeilor la Jocurile Olimpice, care au reprezentat SUA și au obținut medalii de aur extraordinare”, a declarat Knight la ESPN, potrivit Reuters.

Hilary Knight FOTO Imago

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump așteaptă cu nerăbdare să primească echipa feminină la Casa Albă. Reprezentanții naționalei nu au anunțat vreun plan de vizită.

Echipa feminină a SUA a refuzat invitația de a participa la discursul privind starea națiunii, afirmând într-o declarație că, deși sunt jucătoarele apreciază recunoașterea realizărilor lor, acestea nu pot onora invitația din cauza programului și a angajamentelor stabilite anterior.

Knight a preferat să sublinieze realizările echipei sale.

„Ne concentrăm doar pe sărbătorirea femeilor din vestiarul nostru, pe eforturile lor extraordinare și continuăm să sărbătorim cele trei medalii de aur câștigate de-a lungul istoriei, precum și dubla de aur obținută de bărbați și femei în același timp. Și nu vrem să deturnăm atenția de la asta cu o glumă de prost gust”, a continuat sportiva.

Jeremy Swayman: „Ar fi trebuit să reacționăm altfel”

O reacție după afirmațiile președintelui american a venit și din partea unui component al naționalei masculine.

Portarul Jeremy Swayman a recunoscut, miercuri, că el și colegii săi, dintre care câțiva au râs după declarația lui Trump, ar fi putut gestiona mai bine momentul, scrie Yahoo Sports.

„Ar fi trebuit să reacționăm altfel”, a spus Swayman, care joacă pentru Boston Bruins.

„Suntem foarte entuziasmați pentru echipa feminină. Avem un respect enorm și suntem veșnic recunoscători că putem împărți medalia de aur cu ele”, a concluzionat Swayman.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport