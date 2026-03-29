„A crezut că e ca în anii '80” De ce Lupescu nu l-ar fi numit selecționer pe Mircea Lucescu: „Asta mi-a zis când antrena Turcia”

Ionuț Lupescu (57 de ani) a numit două motive pentru care nu l-ar fi pus pe Mircea Lucescu (80 de ani) selecționerul României.

„Il Luce” a revenit pe banca naționalei României pe 6 august 2024, la 38 de ani de la finalul primului mandat

L-a înlocuit pe Edi Iordănescu (47 de ani), cel care a ales să nu mai continue după ce a dus România în optimi la Euro 2024.

Ionuț Lupescu: „Lucescu a crezut atunci că e ca în anii' 80”

Ionuț Lupescu a declarat că Mircea Lucescu nu a fost varianta potrivită aleasă de FRF.

Fostul mijlocaș susține că meseria de selecționer nu i se potrivește lui „Il Luce”, care preferă să antreneze mai mult la nivel de club, unde are permanent jucătorii la dispoziție.

„Nu l-aș fi luat pe Mircea Lucescu la echipa națională din două motive.

Primul: el este un antrenor foarte bun, care lucrează zi de zi cu jucătorii. El lucrează foarte mult cu mintea lor. Ori la naționala perioada e foarte scurtă, în 2-3 zile nu faci mai nimic.

A mai fost selecționer la naționala Turciei și îmi spunea de atunci: «Nu-mi place meseria asta. Trebuie să vizionez prea mult și nu pot să antrenez».

El a crezut atunci că e ca în anii' 80, ia lotul și pleacă două săptămâni în America de Sud. Nu mai sunt timpurile alea.

Al doilea motiv: diferența de vârstă dintre el și jucători e mult prea mare, aproape 50 de ani.

Nu că nu ar fi un respect, dar această conectivitate cu antrenorul e mai apropiată la un antrenor care e mai bătrân doar cu 10-15-20 de ani, cum a fost cu Edi”, a declarat Ionuț Lupescu la emisiunea „DigiSport Special”

17 meciuri a condus Mircea Lucescu naționala României în al doilea său mandat: 11 victorii, un egal și 5 înfrângeri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport