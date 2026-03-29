Ce drum va alege Salah? Opțiune neașteptată pentru starul egiptean + Oferte din Arabia Saudită și MLS

Mohamed Salah (33 de ani) va începe o nouă aventură din sezonul viitor, după ce, recent, și-a anunțat plecarea de la Liverpool.

Atacantul egiptean se va despărți de „cormorani” la finalul sezonului, după aproape 10 ani petrecuți pe Anfield, iar una dintre variantele sale pentru următoarea stagiune ar putea fi una dintre fostele echipe.

AS Roma, printre variantele lui Mohamed Salah după plecarea de la Liverpool

Jucătorul egiptean ar lua în calcul o revenire spectaculoasă în Serie A, la AS Roma.

Însă, partea financiară ar putea fi un impediment serios în realizarea unei astfel de mutări, întrucât Salah câștigă în prezent 12 milioane de euro pe sezon, în timp ce clubul italian are un plafon salarial setat la 4 milioane de euro, informează gazzetta.it.

Salah a fost deja ofertat din Arabia Saudită de Al-Ittihad și Al-Qadsiah, cluburi care ar fi dispuse să-i ofere cel puțin același salariu pe care îl încasează în acest moment.

Însă o mutare în Golf ar veni și ea la pachet cu un risc, conflictul izbucnit în regiune, mai susține sursa citată.

În același timp, și San Diego FC, club din MLS, și-ar fi arătat interesul pentru a-l aduce pe Salah, însă distanța dintre SUA și Egipt, țara sa natala la care ține foarte mult, ar fi prea mare.

Astfel, cel puțin pentru un sezon, Roma ar putea fi o variantă bună pentru ca egipteanul să-și continue cariera, rămânând în același timp și într-un campionat puternic al Europei.

34 de goluri și 21 de pase decisive a reușit Salah, în 83 de apariții, în tricoul Romei

