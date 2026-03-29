„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”

Mircea Lucescu (80 de ani) spune de ce s-a enervat foarte tare în această dimineață, la ședința tehnică pe care le-a ținut-o jucătorilor. Foto: Imago
Nationala

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 20:25
  • Mircea Lucescu (80 de ani) spune de ce s-a enervat foarte tare în această dimineață, la ședința tehnică pe care le-a ținut-o jucătorilor.
  • Secretarul general adjunct UEFA i-a trimis lui Lucescu un mesaj la 45 de minute după evenimentul de la Mogoșoaia.

Mircea Lucescu a traversat astăzi momente complicate în această dimineață. A leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia și a avut nevoie să fie transportat de urgență la spitalul Universitar, unde acum e în afara oricărui pericol.

N-a răspuns apelurilor imediat după prânz, apoi telefonul lui era închis.

Citește și
Citește mai mult
Mircea Lucescu, despre momentul în care a leșinat: „M-am enervat foarte tare”

Spre seară a revenit el cu un apel. „Am văzut că m-ai căutat, probabil te preocupa starea mea. Acum sunt bine”, a spus Lucescu. A rememorat clipele grele de dimineață.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal”.

Lucescu spune că „sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații”.

Nu va fi sigur la Bratislava. „Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa”.

Dialogul a durat 15 minute, dintre care 70% din timp discursul lui Lucescu se întoarcea mereu și mereu la meciul cu Turcia. „Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare.

Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde. Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”.

Galerie foto (6 imagini)

+6 Foto
A fost surprins că „toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum”.

Meciul de marți, cu Slovacia, trebuia să fie oficial finalul mandatului lui Lucescu. De fapt, cu această situație de azi, partida de la Istanbul a fost ultima. „Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, fost mesajul din finalul dialogului.

Citește și

Superliga
18:32
Citește mai mult
Alte sporturi
17:17
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei mircea lucescu spital probleme medicale
Știrile zilei din sport
Nationala
29.03
Citește mai mult
Superliga
29.03
Citește mai mult
Nationala
29.03
Citește mai mult
Nationala
29.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
11:04
11:15
09:59
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Tenis
29.03
Citește mai mult
Moto GP
29.03
Citește mai mult
Formula 1
29.03
Citește mai mult
B365
29.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 14 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 14 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
30.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share