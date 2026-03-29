Tentat de FCSB Internaționalul român, gata să revină în țară: „Îl admir mult pe Rădoi, m-ar face fericit”

Denis Drăguș (26 de ani) a oferit un răspuns în legătură cu o posibilă revenire în țară, în tricoul celor de la FCSB.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri aprecierea față de atacantul de la Gaziantep, iar acesta ia acum în calcul un astfel de transfer, mai ales după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca echipei.

Drăguș și-a arătat aprecierea față de noul tehnician al „roș-albaștrilor” și a dat de înțeles că FCSB ar putea fi o variantă pentru el în viitorul apropiat.

„Am lucrat cu Rădoi atât la naționala de tineret, cât și la cea de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea, m-ar face fericit”, a declarat Drăguș, potrivit kuzeyekspres.com.tr.

Atacantul a ratat ultimele 5 partide ale echipei sale, din cauza accidentării suferite la genunchi, în urmă cu puțin peste o lună.

Drăguș a ajuns la Gaziantep în această iarnă, sub formă de împrumut de la Trabzonspor, până la finalul sezonului, iar contractul său cu echipa la care este legitimat va expira în anul 2028.

2 goluri și o pasă decisivă a reușit Drăguș pentru Gaziantep, în 7 apariții în acest sezon, în toate competițiile

Citește și

