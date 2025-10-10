„Atunci Steaua din Liga 2 dispare” Directorul eAD despre propunerea patronului FCSB privind marca Steaua: „Statul câștigă în orice variantă”
„Atunci Steaua din Liga 2 dispare" Directorul eAD despre propunerea patronului FCSB privind marca Steaua: „Statul câștigă în orice variantă"

Publicat: 10.10.2025, ora 18:48
Actualizat: 10.10.2025, ora 18:48
  • Orlando Nicoară, directorul companiei eAD, care deține drepturile TV pentru Superliga, a comentat propunerea lui Gigi Becali făcută către șeful MApN, Ionuț Moșteanu, privind marca Steaua.
  • Acesta vede două variante prin care atât statul român, cât și fotbalul ar beneficia de pe urma scoaterii la licitație a brandului „Steaua”, deținut de Ministerul Apărării.

Patronul celor de la FCSB i-a cerut recent ministrului Moșteanu să scoată la licitație marca Steaua, susținând că el însuși va licita pentru preluarea acesteia.

Orlando Nicoară: „Cea mai bună variantă”

Acum, directorul companiei care deține drepturile TV pentru Superliga vede cu ochi buni propunerea lui Becali, despre care spune că ar putea aduce beneficii și fotbalului, și statului.

„Cea mai bună variantă. Statul, prin Ministerul Apărării, câștigă în orice variantă, fotbalul câștigă în orice variantă:

  • 1. Dacă marca e câștigată de Becali, atunci FCSB devine Steaua, iar Statul economisește peste două milioane de euro pe an, cât costă echipa din liga 2. Și câștigă ce va încasa pe marcă, ori prin vânzare definitivă, ori ca redevență anuala.
  • 2. Dacă marca e câștigată de altcineva, atunci Steaua din Liga 2 dispare sau e preluată de cel/cei care câștigă marca, noua echipă Steaua va avea drept de promovare, iar Statul câștigă banii pe marcă, plus economia făcută din faptul că nu va mai finanța echipa actuală.

Win-win”, a scris Orlando Nicoară, pe pagina sa de Facebook, legat de propunerea lui făcută de Gigi Becali către Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Propunerea lui Gigi Becali pentru Ionuț Moșteanu

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja”, a declarat Becali, potrivit prosport.ro.

Ulterior, patronul FCSB a fost întrebat despre ideea lui Moșteanu a privatiza clubul Steaua:

„Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta.

Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an”.

Cât despre suma pe care ar fi dispus s-o plătească la licitație, Becali a transmis:

„Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”.

steaua bucuresti gigi becali marca steaua fcsb orlando nicoara ionut mosteanu
