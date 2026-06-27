Anderson Ceara nu duce lipsă de oferte Csikszereda anunță unde ar putea ajunge brazilianul refuzat de FCSB: „Vin să-l urmărească”
Anderson Ceara (dreapta)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Anderson Ceara nu duce lipsă de oferte Csikszereda anunță unde ar putea ajunge brazilianul refuzat de FCSB: „Vin să-l urmărească”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 17:21
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 17:22
  • Zoltan Szondi (58 de ani), președintele clubului Csikszereda, a dezvăluit că Anderson Ceara (27 de ani) nu duce lipsă de oferte după transferul ratat la FCSB.
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Deși se afla deja la București pentru a se finaliza mutarea, Anderson Ceara a întâmpinat probleme la vizita medicală.

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Medicii de la FCSB ar fi descoperit că brazilianul ar avea câteva probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care transferul nu s-a mai realizat.

Anderson Ceara nu duce lipsă de oferte după transferul ratat la FCSB: „De ce să fie afectat?”

Csikszereda participă în acest weekend la Cupa Dunării, la Dunajska Sterda. Vicecampioana Slovaciei ar fi interesată de serviciile brazilianului.

„De ce să fie afectat Anderson? El are marele avantaj că nu este vorbitor de limba română și nu ascultă tot ceea ce apare. Nu se consumă.

M-am înțeles cu el și, în cazul în care va fi o ofertă bună pentru club și pentru el, atunci va pleca. În caz contrar, rămâne. Nu are un salariu prost nici la Miercurea Ciuc, să știți.

Legat de interesul din Ungaria, în momentul în care ne-am înțeles cu FCSB, i-am anunțat pe cei de acolo că nu mai este un jucător disponibil, așa că s-au reorientat. Au luat un alt jucător, așa cum este și normal.

Nu vreau să dau nume și nu am oferte scrise în momentul de față, doar tatonări.

Sunt echipe interesate din Slovacia, România și Ungaria. Vom juca în acest weekend un turneu în Slovacia (Cupa Dunării) cu deținătoarea titlului din Ungaria (Gyor), vicecampioana Slovaciei (Dunajska Streda) și un club din Serbia (Topolya).

Cei din Slovacia au anunțat că vin să-l urmărească pe Anderson Ceara. Mai este până în septembrie. Și dacă rămâne la Csikszereda, nu este nicio problemă. Nu o să plâng, este un fotbalist foarte bun”, a declarat Zoltan Szondi, citat de digisport.ro.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025/2026:

  • 40 de meciuri
  • 2.845 minute bifate
  • 8 goluri marcate
  • 7 pase de gol

Mihai Stoica, despre accidentările lui Ceara: „Nu are ligament la un genunchi”

După ce mutarea a picat lui Ceara la FCSB a picat, oficialul fostei campioane a dezvăluit ce a reieșit la controalele medicale efectuate de fotbalistul brazilian.

„Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înțeles și că nu are rost să discutăm. Gigi, la fel, a spus că nu-l mai luăm, dar nu a dat alte detalii. Domnul Szondy a spus că jucătorul nu a trecut controlul medical.

Dacă erau corecți, ne spuneau din start că a fost operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi. O să vă citesc acum rezultatele controlului medical:

«Leziune de grad 3 la meniscul intern, ruptură completă cu grefă la ligamentul încrucișat anterior», adică ligamentul a fost rupt complet, operat cu grefă și s-a rupt și grefa. Deci, practic, el nu are ligament la un genunchi.

Apoi, «Entezopatie cronică și condromalacie patelară de grad 1-2». Acum, că am spus asta, cred că toți cei care conduc site-uri de specialitate pot întreba orice specialist, orice ortoped de specialitate.

Noi am avut trei ortopezi care au spus clar că nu putem să dăm bani mulți pe un jucător cu asemenea probleme”.

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