„Mereu împreună!" Vizită surpriză în cantonamentul echipei naționale, cu trei zile înainte de barajul cu Turcia
„Mereu împreună!” Vizită surpriză în cantonamentul echipei naționale, cu trei zile înainte de barajul cu Turcia

alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 19:52
  • Denis Drăguș (26 de ani) și Marius Marin (27 de ani) au mers în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei naționale și le-au urat succes coechipierilor înainte de partida cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Deși ambii sunt indisponibili pentru duelul cu Turcia, Marin și Drăguș au ținut să fie alături de colegi, înainte de cel mai important meci al anului.

Denis Drăguș și Marius Marin, vizită în cantonamentul naționalei

Cei doi stranieri și-au făcut apariția în cantonamentul de la Mogoșoaia, acolo unde au discutat cu colegii și le-au urat succes.

Marius Marin s-a îmbrățișat cu coechipierii și a stat de vorbă preț de câteva minute cu aceștia, moment în care, pe filmările furnizate de FRF TV, se poate observa cum acesta le arată accidentarea care l-a scos din calcule pentru meciul cu Turcia.

De cealaltă parte, Denis Drăguș, vizibil entuziasmat de revederea colegilor de la națională, s-a îmbrățișat cu aceștia, fiind cu zâmbetul pe buze pe toată durata vizitei la Mogoșoaia.

„Mereu împreună! Familia tricoloră, la bine și greu. Indisponibili pentru meciurile din această lună, Marius Marin și Denis Drăguș și-au vizitat colegii în cantonamentul de la Mogoșoaia și le-au urat succes!”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Dacă la Drăguș se știa în mod cert că nu va putea juca împotriva Turciei, după ce a fost suspendat două etape ca urmare a cartonașului roșu încasat în meciul cu Bosnia, acesta nu ar putea juca nici împotriva Slovaciei sau a reprezentativei din Kosovo, în cazul în care „tricolorii” obțin calificarea în finală, nefiind refăcut complet după accidentarea la genunchi pe care a suferit-o luna trecută.

Drăguș a informat staff-ul naționalei că nu s-a refăcut complet, astfel că Mircea Lucescu a trebuit să se reorienteze în atac, convocându-i pe Daniel Bîrligea, David Miculescu și Marius Coman.

În cazul lui Marius Marin, lucrurile s-au schimbat în ultima săptămână, după ce s-a accidentat la partida cu Cagliari, din etapa #29 a primei ligi din Italia.

Internaționalul român a acuzat dureri la piciorul stâng încă din minutul 11, însă a încercat să continue partida cu un bandaj în jurul genunchiului.

După alte cinci minute, Marin a fost înlocuit de Hojholt, în minutul 16, nemaiputând continua din cauza durerilor.

Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria
Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria

