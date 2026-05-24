Ionuț Radu (28 de ani) a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo .

(28 de ani) . Portarul român a devenit una dintre piesele importante ale echipei din Galicia.

Clubul spaniol a anunțat că internaționalul român a primit Premiul Estrella Galicia pentru cel mai bun fotbalist de la Celta în acest sezon.

Ionuț Radu, premiat de Celta Vigo după un sezon de vis în Spania

Mesajul a fost publicat și în limba română de formația din La Liga: „Moitos parabéns, Andrei Radu. Felicitări!”.

Portarul a ajuns la Celta Vigo în vara lui 2025, după despărțirea de Venezia, iar distincția vine la finalul unui sezon foarte bun, în care Radu s-a impus ca titular la formația din La Liga.

Portarul român a adunat 38 de meciuri ca titular în La Liga, cu 10 partide fără gol primit în sezonul 2025-2026.

„Această distincție pune punct unui sezon în care premiul a fost împărțit de mai mulți jucători, precum Iago Aspas, Javi Rueda, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román și Ferran Jutgla, care au câștigat la rândul lor acest trofeu pe parcursul stagiunii”, a notat clubul, în comunicatul emis.

Format la Inter Milano, Andrei Radu a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Genoa, Cremonese, Auxerre, Bournemouth, Venezia și Celta Vigo.

Celta a încheiat campionatul pe locul 6 în La Liga și a obținut calificarea în Europa League, după victoria cu Sevilla, scor 1-0, în ultima etapă.

