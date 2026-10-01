Ionuț Radu l-a blocat pe Zidane!  VIDEO. Celta Vigo, postare virală cu portarul român și selecționerul Franței +7 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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Ionuț Radu l-a blocat pe Zidane! VIDEO. Celta Vigo, postare virală cu portarul român și selecționerul Franței

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 19:17
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 19:17
  • Clubul Celta Vigo a postat pe rețelele de socializare un videoclip inedit care îi are în prim-plan pe portarul Ionuț Radu (29 de ani) și Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței.
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Ionuț Radu evoluează la clubul din La Liga din vara anului trecut și a devenit un jucător important în angrenajul echipei.

Portarul român a fost de multe ori apreciat pentru paradele sale din timpul meciurilor jucate de Celta Vigo, indiferent de competiție.

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VIDEO. Celta Vigo, clip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane

În urmă cu două zile, Zinedine Zidane, selecționerul Franței, a avut o reacție incredibilă la golul victoriei marcat de Michael Olise în meciul cu Belgia, din minutul 88.

Zidane a sprintat la marginea terenului, spre jucătorii săi, și a degajat una dintre mingile de rezervă aflate în apropierea sa.

Celta Vigo a profitat de faza cu antrenorul francez care s-a viralizat pe internet și a creat un videoclip inedit, pe care l-a postat pe conturile oficiale ale clubului.

Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta
Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta

Galerie foto (7 imagini)

Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta Celta Vigo, videoclip inedit cu Ionuț Radu și Zinedine Zidane. Foto: captură TikTok/@rccelta
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Spaniolii au îmbinat momentul când Zidane a șutat puternic în acea minge cu o paradă a lui Ionuț Radu din timpul unui meci, lăsând impresia că românul a blocat șutul tehnicianului.

La finalul videoclipului, clubul a transmis mesajul: „Scuze, Zizou”.

Franța are un parcurs foarte bun sub comanda noului selecționer Zinedine Zidane. „Les Bleus” au obținut două victorii cu același scor: 1-0 cu Turcia și Belgia, în Liga Națiunilor.

Ionuț Radu a fost integralist în primele două partide ale naționalei României. „Tricolorii” au fost învinși însă de Suedia (1-2) și Bosnia (2-4).

Portarul a fost inclus în lotul de 23 de jucători și pentru meciul cu Polonia, din etapa a treia a Ligii Națiunilor. Meciul se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Asta deși Radu a avut o evoluție sub așteptări în meciul cu Bosnia. Portarul a greșit decisiv la al treilea gol al oaspeților, marcat de Tabakovic.

Radu a respins greșit mingea după șutul Alajbegovic și i-a permis lui Tabakovic să ducă scorul la 3-1. Acesta a încasat cu ușurință și primele două goluri ale bosniacilor.

În duelurile cu Suedia și Bosnia, Ionuț Radu a primit nu mai puțin de 6 goluri.

Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1
Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1
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