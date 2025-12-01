Farul - FCSB 1-2. Ciprian Marica (40 de ani), acționarul constănțenilor, a vorbit despre înfrângerea din etapa #18.

Pe lângă rezultat, fostul atacant al naționalei a fost dezamăgit și de atitudinea campioanei, pe care o acuză că a tras de timp încă din prima repriză.

Farul a rămas pe loc de play-off în urma acestui eșec, însă ar putea părăsi top 6 dacă U Cluj se va impune în derby-ul de astăzi cu U Craiova.

Farul - FCSB 1-2 . Ciprian Marica: „Nu se cade la o echipă campioană”

Oficialul constănțenilor spera într-un rezultat pozitiv și s-a declarat dezmăgit de atitudinea adversarilor, care au tras din timp încă din prima repriză.

„A fost un meci greu, ne așteptam să fie un meci greu. Am întâlnit o echipă cu jucători de calitate. Peste calitatea noastră. Dar am avut ambiție, am avut dăruire și puteam să revenim. Păcat că n-am reușit egalul.

Ce m-a lăsat așa, cu un gust amar... FCSB să tragă de timp din prima repriză. Acum mi se pare puțin așa, pentru o echipă campioană parcă nu se cade.

În rest, ce să zic, într-adevăr, o primă repriză slabă a noastră. În a doua repriză am revenit. Încredere mare a lui Ianis (n.r. - Zicu), să joace cu doi atacanți contra FCSB-ului. În a doua repriză n-au prea ieșit din jumătatea lor. Păcat că n-am reuși să mai marcăm.

Îmi pare rău că n-au obținut egalul, măcar. În a doua repriză am avut o ocazie monumentală. Păcat că n-am fost inspirați, poate s-ar fi deschis jocul și am mai fi marcat.

Cert e că astăzi (n.r. duminică) pierdem trei puncte. Dar ne luptăm în continuare la play-off”, a declarat Marica după meci.

Asta e, am întâlnit o echipă nu bună, foarte bună. Calitatea individuală a jucătorilor, foarte bună. Atât s-a putut în această seară. Doar neșansa a făcut să nu marcăm și să nu luăm măcar un punct. Ciprian Marica, acționar Farul Constanța

FOTO: Farul - FCSB 1-2 , în etapa #18 din Liga 1

