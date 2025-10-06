Baiaram și Al Hamlawi, puși la zid! Un fost internațional a criticat dur prestația celor doi atacanți: „Inexistenți!”

FCSB - Craiova 1-0. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat prestația lui Ștefan Baiaram (22 de ani) și a lui Assad Al Hamlawi (24 de ani).

Cei doi atacanți au avut un start de sezon foarte bun, dar nu au reușit să-și ajute echipa în derby-ul de duminică.

Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și a pierdut poziția de lider, ocupată în acest moment de Rapid.

FCSB - Craiova 1-0 . Basarab Panduru: „Au fost inexistenți!”

Baiaram și Assad au început partida de pe Arena Națională din postura de rezerve, după ce Mirel Rădoi a decis să-i menajeze înainte de pauza internațională.

Aceștia au fost introduși în minutul 67 al partidei, la scorul de 1-0 pentru FCSB, în locul lui Nsimba și Etim, însă nu au reușit să schimbe soarta partidei.

„Craiova a început bine meciul, a avut ocazia cea mai mare, în minutul 11, după care primește golul.

În repriza a 2-a, mă așteptam să vină peste FCSB, să se întâmple ceva. Se întâmplă eliminarea lui Cicâldău în minutul 58, după care, cu tot cu schimbările făcute, nu se întâmplă nimic bun pentru Craiova.

Iese în Nsimba, probabil că te întrebi de ce. După părerea mea, poate a fost cel mai bun jucător al craiovenilor. Intră Assad și Baiaram care sunt inexistenți, nu există pe teren.



OK, știu, 10 contra 11 nu este ușor. N-a fost ușor nici 11 contra 11 până atunci. 10 contra 11 nu este ușor, totuși trebuie să faci ceva. N-ai făcut absolut nimic. Nici Bairam, nici Assad n-au făcut absolut nimic.

FCSB-ul, cu fotbal puțin, după părerea mea, obține foarte mult”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Baiaram a reușit 6 goluri și o pasă decisivă în toate competițiile în acest sezon, în timp ce Al Hamlawi a bifat tot 6 reușite, plus două pase decisive.

Cei doi atacanți s-au remarcat mai ales în Conference League, iar Ștefan Baiaram s-a ales ulterior și cu o selecție la echipa națională.

VIDEO. Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

