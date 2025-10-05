Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos!

Kifisia - AEK Atena 2-3. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul oaspeților, a marcat golul victoriei care menține echipa sa pe primul loc.

Rivala PAOK, condusă de Răzvan Lucescu (56 de ani), a obținut o victorie mare în fața campioanei Olympiakos, scor 2-1.

AEK a avut parte de o deplasare grea, iar Răzvan Marin, venit din postura de rezervă, a fost cel care a adus toate punctele la Atena.

Kifisia - AEK Atena 2-3 . Răzvan Marin, decisiv într-o remontada de vis

Echipa lui Marin a început destul de rău deplasarea contra nou-promovatei Kifisia, care a deschis rapid scorul, în minutul 14, prin Tetteh. Acesta ratase un penalty în minutul 8.

Gazdele și-au dublat avantajul prin Pantelidis (29), însă AEK a reușit să reducă din diferență chiar în finalul primei reprize prin Kaloskamis.

În startul părții secunde, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Relvas (48).

Luka Jovic, introdus după pauză, a restabilit egalitatea în minutul 60.

Apoi, tehnicianul Marko Nikolic l-a aruncat în luptă și pe Răzvan Marin, care i-a răsplătit încrederea în prelungiri, reușind să transforme perfect o lovitură de pedeapsă.

Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a avut parte de un meci de foc în fața rivalei Olympiacos.

Campioana en-titre a deschis scorul pe Toumba prin Chiquinho (22), însă n-a rezistat în partea asaltului din repriza secundă.

Taison a reușit să egaleze în minutul 63, din pasa lui Zivkovic, pentru ca sârbul să și transforme o lovitură de pedeapsă care să aducă victoria gazdelor.

PAOK a urcat pe locul 2, la 2 puncte de AEK și are un punct în plus față de Olympiacos.

