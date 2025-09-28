Ionuț Radu a apărat un penalty Prestație apreciată a portarului român de la Celta Vigo, în ciuda eșecului cu Elche. Ce notă a primit

Elche - Celta Vigo 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul oaspeților, a apărat un penalty, în minutul 54, dar nu a putut evita înfrângerea.

Pentru Elche au punctat Andre Silva, în minutul 18, și John Donald, în minutul 68, în timp ce Celta Vigo a punctat prin Borja Iglesias, în minutul 22.

Ionuț Radu a apărat un penalty în meciul cu Elche

În minutul 49 al duelului de pe „Manuel Martinez Valero”, la scorul de 1-1, Bigas, fundașul celor de la Elche a fost ținut în careu de Domingo, în timpul executării unui corner.

„Centralul” partidei nu a trecut cu vederea intervenția neregulamentară a fundașului celor de la Celta Vigo și a dictat lovitură de la 11 metri.

După consultarea arbitrajului video, Ionuț Radu a fost pus față în față cu Rafa Mir.

Atacantul gazdelor a executat lovitura de pedeapsă spre colțul drept, dar internaționalul român a fost inspirat și a respins balonul.

Elche a continuat să forțeze victoria, iar în minutul 68, John Donald a reușit să îl învingă pe Ionuț Radu.

Elche s-a impus și a urcat pe locul #4 în LaLiga, cu 13 puncte acumulate în 9 partide.

Celta Vigo rămâne în subsolul clasamentului, pe locul #16, cu numai 5 puncte. Echipa lui Ionuț Radu se află la egalitate de puncte cu Mallorca, ocupanta primului loc retrogradabil.

Ionuț Radu, notă bună pentru meciul cu Elche

Deși a încasat două goluri în partida cu Elche, prestația lui Ionuț Radu a fost apreciată. Goalkeeper-ul român a primit a doua cea mai mare notă din echipă, după Oscar Mingueza: 7,7.

7,6 a fost nota primită de Ionuț Radu pentru prestația contra celor de la Elche, 1-2, potrivit Sofascore.com

Ionuț Radu a fost convocat pentru meciurile României contra Republicii Moldova și Austriei, din luna octombrie

