Aioani, gafă imensă la debut FOTO. Portarul Rapidului a luat gol la doar 18 secunde de la intrarea pe teren

SLOVACIA - ROMÂNIA. Marian Aioani (26 de ani), cel care a fost introdus în locul lui Ionuț Radu (28 de ani) la pauză, a comis o gafă imensă, care a dus la majorarea scorului în favoarea Slovaciei.

La mai puțin de un minut de la momentul în care a fost introdus, Aioani a cedat presiunii puse de atacanții slovaci.

La doar 18 secunde de la reluarea jocului, fiind presat de adversari, Marian Aioani a pasat greșit către Lobotka, complet liber în fața careului.

Vlad Dragomir a încercat să intervină, fără succes însă, deoarece mingea a ajuns la David Strelec, cel care a marcat cu poarta goală și a dus scorul la 2-0 în favoarea selecționatei Slovaciei.

Echipele de start:

SLOVACIA : 12. Rodák – 4. Valjent, 3. Vavro, 5. Obert, 16. Hancko – 19. Rigo, 22. Lobotka-cpt., 10. Bénes – 7. Suslov, 15. Strelec, 17. Haraslín

: 12. Rodák – 4. Valjent, 3. Vavro, 5. Obert, 16. Hancko – 19. Rigo, 22. Lobotka-cpt., 10. Bénes – 7. Suslov, 15. Strelec, 17. Haraslín Rezerve : 1. Dúbravka, 23. Takáč – 2. Pekarík, 6. Gyömbér, 8. Duda, 9. Mráz, 11. Tupta, 13. Hrošovský, 14. Škriniar, 18. M. Sauer, 20. Kaprálik, 21. Bero, 24. Mesík, 25. Krčík

: 1. Dúbravka, 23. Takáč – 2. Pekarík, 6. Gyömbér, 8. Duda, 9. Mráz, 11. Tupta, 13. Hrošovský, 14. Škriniar, 18. M. Sauer, 20. Kaprálik, 21. Bero, 24. Mesík, 25. Krčík Antrenor : Francesco Calzona

: Francesco Calzona ROMÂNIA : 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir

: 1. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 8. Baiaram, 9. Bîrligea, 10. Stanciu-cpt., 11. Bancu, 19. Tănase, 20. Man, 21. Dragomir Rezerve : 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru

: 12. L. Popescu, 16. Aioani – 4. Rus, 6. Screciu, 7. Dobre, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 15. Burcă, 17. Miculescu, 18. R. Marin, 22. M. Coman, 23. Sorescu, 24. Coubiș, 25. Petrila, 26. Ciubotaru Antrenor : Ionel Gane

: Ionel Gane Stadion : Narodny futbalovy stadion (Bratislava)

: Narodny futbalovy stadion (Bratislava) Arbitru: Ondrej Berka (Cehia)

