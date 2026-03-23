Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană

Victor Angelescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Publicat: 23.03.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 22:26
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre schimbările care ar urma să aibă loc la gruparea giuleșteană în vara acestui an.

Întrebat despre posibila plecare a directorului sportiv Mauro Pederzoli, Angelescu a spus că, cel puțin până în această vară, el va rămâne în conducerea clubului.

Victor Angelescu: „Pederzoli e în continuare directorul sportiv al Rapidului”

„Nu vreau să comentez, pentru că dacă există anunțuri de acest gen, le facem pe canalele oficiale ale clubului. Ce pot să vă spun este că Pederzoli este în continuare directorul sportiv al Rapidului.

(n.r. - Există o nemulțumire cu privire la activitatea sa din club?) Nu, nu este adevărat. Repet, dacă vom avea ceva de anunțat vom anunța la vară, pe canalele proprii.

Până atunci, el este directorul sportiv al Rapidului și pot să confirm că nu am avut nicio supărare, eu sau Dan Șucu”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Pederzoli a venit cu o experiență foarte mare, a implementat lucruri care nu se văd neapărat. În presă se văd transferurile, dar transferurile sunt poate 15-20%, iar restul ține de tot ce se întâmplă pe parte sportivă. Victor Angelescu, președinte Rapid

Întrebat despre posibila venire în Giulești a lui Marius Bilașco, directorul sportiv de la CFR Cluj, Victor Angelescu a declarat:

„Am avut mai multe discuții legat de cineva pe parte sportivă, pentru că, după cum știți, Daniel Sandu a plecat.

Am vorbit cu mai mulți oameni din țară care să vină la Rapid, dar, repet, dacă vom avea ceva de anunțat atunci când vom fi înțeleși cu cineva, o vom face”.

Angelescu, despre plecarea lui Daniel Carciug: „Încheiem colaborarea”

După ce GOLAZO.ro a anunțat zilele trecute că Daniel Carciug, cel care este responsabil de relația cu sponsorii și organizarea de evenimente la Rapid, va părăsi clubul, Victor Angelescu a făcut anunțul oficial.

„El este în perioada de preaviz. Am avut o discuție cu el referitoare strict la partea de care se ocupă el, sponsorship și marketing, și am decis împreună cu el și cu domnul Șucu să încheiem colaborarea la finalul acestui sezon.

Decizia a fost strict legată de ce înseamnă jobul lui în cadrul clubului Rapid”, a mai spus Angelescu.

Daniel Carciug a fost contestat dur de fanii Rapidului, care îl învinovățesc pentru plecarea prematură a lui Cristi Săpunaru de la echipă, în 2025.

Pe data de 16 septembrie 2025, Cristi Săpunaru l-a acționat în instanță pe Carciug. Fostul fundaș l-a acuzat că a inventat întreg scandalul privind introducerea alcoolului în cantonamentul Rapidului, care a dus la plecarea sa.

