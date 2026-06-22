A doborât-o pe Venus Williams Irina Begu a câștigat meciul veteranelor la Bad Homburg, după un thriller de aproape 3 ore!
Tenis

A doborât-o pe Venus Williams Irina Begu a câștigat meciul veteranelor la Bad Homburg, după un thriller de aproape 3 ore!

alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 20:51
  • Irina Begu (35 de ani, #211 WTA) a reușit s-o învingă pe Venus Williams (46 de ani, #471 WTA) în turul I la turneul Bad Homburg, scor 6-2, 4-6, 7-6(8).
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Begu a început excelent partida. De la 2-2 a reușit să câștige 7 game-uri consecutive. A câștigat primul set cu 6-2 și s-a desprins și în actul secund la 2-0.

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A doborât-o pe Venus Williams! Irina Begu a câștigat meciul veteranelor la Bad Homburg, după un thriller de aproape 3 ore!

Venus a reușit însă să revină și ulterior să salveze 5 mingi de break ale Irinei! A profitat de câteva clipe de neatenție ale româncei și a reușit să ducă scorul la 6-4 și să împingă meciul în decisiv.

Americanca a avut inițiativa și în setul, când a servit pentru câștigarea meciului. Irina a rezustat însă și a reușit să împingă duelul în tie-break.

După un start ezitant, 0-2, Begu a preluat controlul și a servit pentru meci la 6-4. Venus a egalat, dar, după aproape trei ore de joc, Irina a reușit să închidă meciul, câștigând tie-break-ul cu 8-6.

Acesta a fost doar al doilea duel dintre Irina Begu și Venus Williams. S-au mai întâlnit în 2017, la Toronto, când americanca se impunea cu 6-1, 3-6, 6-3.

„Ce meci! Nu știu, cred că am jucat destul de bine, dar am început să gândesc prea mult în al doilea set. E mereu greu să joci cu o legendă ca Venus Williams. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig, a fost o adevărată bătălie”, a spus Irina Begu după meci.

În turul următor, Irina va da peste Karolina Muchova (29 de ani, #11 WTA).

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