Primarul „Bulă”, în război cu FRF Echipa unei comune din Olt se judecă cu Federația după excluderea din Liga 3: „Ăla este escrocul”

Primarul comunei Colonești, din județul Olt, Nicolae Stan, cunoscut sub porecla „Bulă”, lansează acuzații dure la adresa FRF, susținând că Vedița Colonești ar fi fost exclusă pe nedrept din Liga 3.

Edilul afirmă că a contestat în instanță deciziile comisiilor federale și mai multe acte ale FRF și îi acuză direct pe Gabriel Bodescu, secretar general adjunct, și pe Felix Grigore, manager de competiții.

GOLAZO.ro a solicitat FRF un punct de vedere cu privire la afirmațiile primarului Nicolae Stan și la litigiul dintre Vedița Colonești și Federație. Răspunsul FRF va fi publicat după ce va fi transmis redacției.

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ACS Vedița Colonești, club din județul Olt susținut de administrația locală a comunei, a ajuns în centrul unui conflict deschis cu Federația Română de Fotbal după excluderea echipei din Liga 3 înaintea sezonului 2025-2026.

FRF a fost dată în judecată de Vedița Colonești după excluderea din Liga 3

Decizia comisiilor federale a fost contestată de reprezentanții clubului, care susțin că măsura nu a fost justificată și că echipa ar fi îndeplinit condițiile financiare necesare pentru înscriere.

În paralel, Vedița Colonești a demarat acțiuni în instanță, prin care sunt contestate mai multe decizii ale comisiilor FRF, precum și acte interne ale Federației, fiind invocate inclusiv motive de nulitate absolută și caracterul fals al unor înscrisuri.

„Javrele de la Federație ne-au desființat”

Primarul comunei Colonești, Nicolae Stan, cunoscut în spațiul public drept „Bulă”, este principalul susținător al proiectului sportiv și vocea cea mai vocală în acest conflict.

Contactat de GOLAZO.ro, acesta susține că Vedița a fost scoasă din competiție în mod nedrept și că litigiul dintre club și FRF ar fi pornit de la situația garanției financiare de înscriere în Liga 3, în valoare de 20.000 de lei.

„Javrele de la Federație ne-au desființat. Și i-au băgat pe ăia care au terminat pe ultimul loc în seria noastră, din Liga 4, în locul nostru. Chipurile că noi n-am plătit 200 de milioane (n.r. 20.000 de lei) taxa de înscriere.

Dar noi aveam acea taxă pentru că eram de șase ani în Liga 3. Am plătit până la urmă, apoi ne-am judecat cu ei de trei-patru ori”, a declarat Stan.

„Au băgat Balșul în locul nostru, pe linie politică”

Edilul afirmă că a achitat taxa de 20.000 de lei din buzunarul său direct în conturile FRF, dar federalii au considerat că Vediția Colonești n-a mai îndeplinit condițiile de participare pentru sezonul 2025-2026.

„Ne-am judecat și n-au mai vrut ei să ne înscrie. Că de, au băgat Balșul în locul nostru, care a venit pe linie politică.

Academica Balș a luat locul lui Petrolul Potcoava, șmecherii de-ale lor care le fac pe acolo. Să fie sănătoși, noi am terminat cu fotbalul și cu asta basta!”.

„ Le-a fost frică de noi, făcusem echipă super”

Primarul Nicolae Stan crede că Vedița Colonești începuse să deranjeze: „Le-a fost frică de noi, că iar ne luptam cu ei, făcusem echipă super.

Cu ce ocazie ne-a desființat, când noi ne-am dus în cinci ani de trei ori la baraj pentru Liga 2? Și am făcut, am investit, o comună mică cu două mii și ceva de locuitori.

Așa au mai băgat din Liga 4 pe ăia de la Nanov, din Teleorman. Dar ce nu mai pe ăia?”.

Acuzații dure la adresa unor oficiali FRF: „Bodescu, ăla este escrocul și cu Felix”

În cadrul interviului pentru GOLAZO.ro, Nicolae Stan a formulat acuzații dure la adresa unor oficiali din cadrul Federației Române de Fotbal.

Primarul din Colonești - Olt i-a vizat pe secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, și pe managerul de Competiții, Felix Grigore.

„Bodescu, ăla este escrocul și cu Felix. Și-au bătut joc de noi, și-au bătut joc într-un hal fără hal.

Bine, poate domnul Burleanu, că n-am ajuns la dânsul, că dacă am văzut pe ăștia…

Ăla, escrocul de la Buzău care l-a ținut marele Ciolacu. N-avem ce face, domnule, că țara e vândută, îți spune un om bătrân, am 75 de ani.

Poți să scrii tot ce spun. Eu și așa am plecat. Mi-am dat demisia, că nu mai pot, sunt bolnav. Dar sunt oameni de nimic. Noi echipă tot facem la Colonești”.

Vedița Colonești cere daune morale de la FRF

Primarul susține că Vedița Colonești a deschis acțiune în instanță împotriva FRF și că speră ca litigiul să fie soluționat în favoarea clubului, invocând inclusiv daune morale și despăgubiri.

„Procesul? Păi să vedem ce se întâmplă. Așteptăm și cu procesul. Eu le-am cerut și daune morale celor de la FRF. Și contractele fotbaliștilor și tot. Ce o fi, o fi. Ne plimbă ăștia de colo-colo.

Ei fiind la București au juriști, au tot ce le trebuie. Noi ce să avem? Asta-i țara!”.

GOLAZO.ro a solicitat FRF un punct de vedere cu privire la afirmațiile formulate de primarul Nicolae Stan și la litigiul dintre Vedița Colonești și Federație. Răspunsul FRF va fi publicat după ce va fi transmis redacției.

„Din cauza problemelor cu fotbalul nu mai văd cu ochiul drept”

Edilul afirmă că problemele de sănătate pe care le are ar fi fost agravate de tensiunile legate de fotbal.

„Sunt bolnav. Uite, pentru că am pus suflet am făcut o tensiune oculară și am rămas fără un ochi. Cu ochiul drept nu mai văd.

Veneau câte 1.000 de spectatori la meciuri. Vediția Colonești a fost echipă corectă, a jucat cinstit. Asta e. Și ne-au desființat băieții, așa, dintr-o dată”, a declarat Nicolae Stan.

Edilul acuză FRF pentru situația critică în care se află fotbalul românesc.

„Să facă ei fotbal. Că ai văzut ce a făcut și echipa națională. La Mondială joacă Congo. Joacă Capul Verde. Joacă dracii ăștia, Irak, Iran.

Toți la mondiale. Noi unde jucăm? Jucăm la un plover pe gât. Uite, turcii, care ne-au eliminat în baraj, au luat-o și în freză să duc dracul acasă”.

Acuzații după barajul cu CS Dinamo: „ Ne-au trădat doi-trei jucători”

Nicolae Stan revine și asupra barajului de promovare pierdut anul trecut în fața celor de la CS Dinamo, susținând că acel moment a fost marcat de trădări din interiorul lotului și de decizii care ar fi afectat șansele echipei de a urca în Liga 2.

„În barajul de promovare cu CS Dinamo ne-au trădat doi-trei jucători, care i-au trădat și pe ăia de la Păulești, Gabi Matei și cu Marius Sanda.

Că i-a luat, i-au și arestat. Niște javre. Că nu ne bătea Dinamo niciodată, ne scula de o sută de ori noaptea, și tot le dădeam câte două, trei.

I-am bătut pe unde i-am prins. Și au umblat, aia e. Noi am fost oameni corecți și cinstiți”.

Cine este Nicolae Stan „Bulă”

Nicolae Stan conduce comuna Colonești din 1990, cu o întrerupere de un mandat în perioada în care a fost deputat în Parlamentul României.

Recent, edilul și-a anunțat demisia, precizând că va părăsi funcția în luna iulie, pe fondul nemulțumirilor față de conducerea PSD și invocând, totodată, probleme de sănătate.

Nicolae Stan a explicat în trecut și cum a ajuns să fie cunoscut sub porecla „Bulă”, pe care și-a asumat-o inclusiv în campaniile electorale.

Primarul a povestit că apelativul datează din perioada comunistă: „Eram preşedinte la CAP şi un coleg, după ce luasem eu cuvântul, a spus că «iată, printre noi avem şi un adevărat Bulă» şi de atunci aşa mi-a rămas porecla”. Potrivit relatării sale, inclusiv Nicolae Ceaușescu îi cunoștea porecla.

Stadionul poartă numele fiului, Mircea Stan

Nicolae Stan este unul dintre principalii susținători ai proiectului fotbalistic de la Colonești.

Legătura familiei Stan cu fotbalul local este una strânsă. Stadionul din satul Bătăreni poartă numele fiului său, Mircea Stan (48 de ani), fost jucător la FC Argeș și antrenor la Vedița Colonești.

Amenajată de primărie în urmă cu câțiva ani, baza a fost inaugurată în perioada în care Mircea Stan era edilul comunei.

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