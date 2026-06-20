Irina Begu, victorie importantă A învins o jucătoare mult mai bine clasată și e aproape de tabloul principal de la WTA Bad Homburg

Irina Begu (35 de ani, #213 WTA) a ajuns în finala calificărilor de la Bad Homburg, după ce a învins-o pe Tamara Korpatsch (31 de ani, #78 WTA), scor 6-1, 6-4.

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România nu are jucătoare acceptate direct pe tabloul principal al competiției din Germania. Se joacă pe iarbă.

Irina Begu, la un pas de calificarea pe tabloul principal de la Bad Homburg

Begu a început perfect meciul cu Korpatsch, reușind să ajungă foarte rapid la 4-0, după o serie în care a cedat doar cinci puncte. Sportiva româncă și-a menținut forma bună până la finalul setului, reușind să se impună cu 6-1.

Irina a început mai bine și setul secund, a fost prima care s-a impus la retur, însă Korpatsch a revenit și a egalat (4-4). Ulterior, Begu a forțat, a câștigat două game-uri la rând și a pus capăt meciului după doar o oră și 20 de minute de joc.

Jucătoarea din România se va duela pentru un loc pe tabloul principal al competiției cu Diane Parry (23 de ani, #60 WTA). Partida va avea loc duminică, de la ora 12:00.

Favorită #2 în calificări, sportiva din Franța a eliminat-o pe japoneza Aoi Ito (22 de ani, #223 WTA), scor 6-2, 6-1.

9.130 de euro și 13 puncte WTA primește Irina Begu pentru calificarea în finala calificărilor de la Bad Homburg

Gabriela Ruse (28 de ani, #105 WTA), cealaltă reprezentantă a României din calificările turneului de la Bad Homburg, o întâlnește în primul tur pe Shuai Zhang (37 de ani, #67 WTA). Meciul va avea loc astăzi, nu înainte de ora 16:35.

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