„Complet fals!” O gimnastă dezminte afirmațiile făcute despre ea de președinta FRGR, Irina Deleanu: „Mi se pare incredibil”
Annaliese Drăgan
alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 14:15
  • Annaliese Drăgan, 20 ani, a ales, în 2019, să concureze pentru România după ce a făcut parte din echipa de gimnastică ritmică a SUA.
  • Ea a fost acuzată de Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică (n.r. FRGR), de faptul că nu s-a pregătit cu profesionalism pentru JO Paris 2024.
  • Annaliese Drăgan mai spune că și-ar fi dorit să continue cu sportul de performanță, iar visul ei de a ajunge la JO Los Angeles 2028 rămâne.

Una dintre cele mai promițătoare gimnaste de ritmică a ultimilor ani e, fără îndoială, Annaliese Drăgan. Sportiva născută în SUA, din părinți români, a și fost cooptată în lotul național al acestei țări în 2018. La doar un an după această performanță, Annaliese a dorit să concureze pentru România, țara natală.

După o prestație modestă la JO Paris 2024, Annaliese a dispărut din prim-planul acestui sport. A plecat în America, California, acolo unde se poate antrena la sala mamei sale, și nu se știe dacă va încerca să se califice pentru JO Los Angeles 2028.

Irina Deleanu a declarat, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, că Annaliese ar fi dorit să se retragă după Jocurile Olimpice de la Paris. Președinta FRGR spunea că sportiva nu avea o conduită profesională ireproșabilă, „pierzând nopți, accidentându-se mergând pe trotinetă”.

Annaliese Drăgan: „Complet fals!”

GOLAZO.ro a luat legătura și cu Annaliese Drăgan pentru a afla punctul de vedere al acesteia despre declarațiile făcute de Irina Deleanu.

Bună, Annaliese. Ai citit ce a spus doamna Deleanu despre tine?

Da, am văzut pe site-ul dvs. Sincer, sunt foarte dezamăgită că trebuie să răspund la astfel de lucruri. Mi se pare incredibil cum cineva poate să spună lucruri atât de neadevărate. Aș prefera să nu mă implic deloc în această situație, pentru că totul este complet denaturat și prezentat greșit.

La care dintre lucruri te referi? Să începem cu cel mai important. Nu ai spus că nu vrei să continui cu gimnastica?

Exact. Nu i-am spus niciodată doamnei Maria (n.r. - Gîrbă) că nu vreau să continui. Cu doamna Maria nu aveam astfel de discuții. Cel mult spuneam că nu știu, încă, exact ce voi face, pentru că nu mă gândeam la asta, dar intenția mea a fost mereu să continui cu gimnastica.

Afirmațiile doamnei Irina Deleanu sunt neadevărate și extrem de grave. Nu consider că trebuie să mă justific pentru lucruri inventate, însă simt nevoia să clarific că acestea nu reflectă realitatea.

Într-o seară am aflat că Annaliese a căzut de pe trotinetă și și-a învinețit piciorul și a doua zi pleca la concurs. La o Cupă Mondială. Irina Deleanu, președinta FRGR

Accidentul cu trotineta?

În ceea ce privește afirmația cu trotineta, e complet falsă. Îmi este foarte frică de trotinete și nu le folosesc tocmai din cauza riscului de accidentare, cu atât mai mult în perioada de pregătire. Oricine mă cunoaște știe acest lucru.

Nu s-a discutat public despre incidentul cu piciorul niciodată, dar dacă este adus în discuție, realitatea este că durerea a apărut în urma antrenamentelor. Într-una dintre zilele în care mă durea mai tare, mi s-a spus că nu mai contează și că trebuie să continui pentru că am concurs.

Cine ți-a spus asta?

Nu mai contează acum, dar vreau să se știe acest lucru.

Din cauza unor evenimente care au avut loc, m-am trezit într-o situație în care a trebuit să iau decizii pe care nu m-aș fi așteptat niciodată să le iau. În acel moment, nu mai puteam face nimic pentru a remedia ceea ce se întâmpla în jurul meu, așa că a trebuit să fac un pas înapoi. Nu pentru că visul dispăruse sau pentru că nu mai exista, ci pentru că nu mai aveam control asupra situației. Annaliese Drăgan, gimnastă
Annaliese Drăgan FOTO Imago

Annaliese Drăgan: „Trebuia să lucrez cu specialiști”

Mergeai la petreceri după antrenamente? Aveai o viață extrasportivă dezordonată?

Nu am „pierdut nopțile” niciodată. Am fost extrem de dedicată antrenamentelor și complet dedicată pregătirii mele, iar oricine poate confirma acest lucru. Am făcut tot ce ținea de mine pentru ca fiecare ședință de pregătire să fie cât mai bună, iar înainte de Jocurile Olimpice antrenamentele mele au fost constante.

Doamna Irina Deleanu nici măcar nu era în poziția să cunoască aceste lucruri, deoarece timp de aproximativ o lună nu a vorbit deloc cu mine, iar în luna următoare a fost plecată în vacanță.

Antrenoarei Maria Gîrbă i-a spus permanent că ea nu mai vrea să mai continue pentru că e foarte greu să fie într-o formă fizică optimă pentru competiții majore. Irina Deleanu, președinta FRGR

Bănuiesc că putea ține legătura cu doamna Gîrbă. Înainte de JO de la Paris 2024 ai fost într-un cantonament de pregătire?

Nu, nu am fost într-o pregătire centralizată și nu am avut un plan strict de antrenament, alimentație, somn stabilit, cazare plătită de Federație. A trebuit să mă ocup singură de toate aceste lucruri, de la locuință până la organizarea alimentației și a odihnei, și am făcut asta cât am putut de bine pentru a putea avea antrenamente de calitate. Nu consider că ar trebui să explic astfel de lucruri, dar în momentul în care se fac afirmații neadevărate, este important să spun adevărul.

21
a fost locul ocupat de Annaliese Drăgan la JO Paris 2024 în calificările pentru finala de la individual compus

Rezultatul de la Jocurile Olimpice a fost cel așteptat de tine?

În primul rând, am plecat la Jocurile Olimpice fără staff-ul meu obișnuit. Nu am fost însoțită de un antrenor cu care am făcut pregătirea mea de bază. De asemenea, trebuia să lucrez cu o echipă de specialiști din cadrul proiectului olimpic. Am lucrat cu ei pentru o perioadă foarte scurtă, aproximativ de 3 sau 4 ori, după care nu li s-a mai permis să participe și nu mi s-a mai permis nici mie să urmez recomandările lor.

Singura persoană care a fost prezentă constant la antrenamentele mele și care m-a susținut a fost doamna Maria. Cu toate acestea, acest sprijin nu a fost suficient la nivelul unei pregătiri pentru o competiție atât de importantă.

