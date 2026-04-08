„Mi s-a părut că l-am trădat” FOTO. Momentul emoționant dintre Mircea și Răzvan Lucescu  care a făcut înconjurul lumii +12 foto
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 13:03
  • Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul.
  • Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Il Luce și fiul său, Răzvan, au fost implicați într-un moment emoționant în urmă cu peste 20 de ani, când au jucat unul împotriva celuilalt.

Răzvan Lucescu, în 2005: „Mi s-a părut că l-am trădat”

Fiul lui Lucescu declara în 2005 că a simțit că l-a „trădat” pe tatăl său la momentul în care s-a bucurat că l-a învins în partida dintre Shakhtar și Rapid din Cupa UEFA, încheiată cu scorul de 1-0 pentru giuleșteni.

La conferința de presă a lui Răzvan, Mircea Lucescu a venit prin spatele acestuia și l-a sărutat părintește pe creștet.

„Nu l-am simțit că vine. Nu știam ce face, de unde să știu? Eram foarte emoționat. În momentul în care am ajuns în vestiar, atunci m-au apucat emoțiile mari. Nu în timpul meciului. Atunci m-am bucurat, am trăit tensiunea jocului, satisfacția celor 3 puncte.

Pe teren mi-am dat seama ce-am făcut. Uitându-mă spre el am înțeles ce am făcut. Toată viața mea am fost lângă el, sufeream, plângeam după înfrângeri. În niciun moment n-am fost nu contra, nici măcar neutru, să nu mă intereseze sau să zic că nu contează.

Am trăit foarte intens fiecare meci al lui. Uitându-mă pe teren, când l-am văzut am realizat că, de fapt, mă bucur de înfrângerea lui. Și asta m-a...

Am stat și eu să mă gândesc de ce am avut reacția asta. Cu o seară înaintea jocului, a venit mama cu cei doi copii și soția. Eu spuneam că mi se par că sunt prea siguri de victorie ăștia de la Shakhtar. Iar mama mi-a zis: «Să știi că taică-tu e foarte tensionat. Nu știu să-ți zic dacă îi e frică de joc sau pentru că joacă împotriva ta».

Când am ajuns la stadion, m-am întâlnit cu preparatorul lor fizic și l-am rugat să-i spună să stea liniștit, dacă pierd, pierd, noi și așa n-avem de pierdut mare lucru. Eram pregătit de înfrângere. Probabil că și eu, și mama am fost pe lângă el și l-am protejat toată viața, să nu fie supărat, să fie bine și mi s-a părut că l-am trădat”, declara Răzvan Lucescu în 2005, la Realitatea TV.

Răzvan Lucescu a rememorat episodul „trădării” și în 2025, într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, transmițând că „l-a spionat” pe Mircea Lucescu chiar la partida cu marea rivală Dinamo Kiev, jucată de Shakhtar înaintea duelului cu Rapid.

  • Marius Măldărășanu a fost cel care a marcat golul victoriei pentru Rapid în duelul cu formația ucraineană, în minutul 87.

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală"

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

