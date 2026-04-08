„Mi s-a părut că l-am trădat” FOTO. Momentul emoționant dintre Mircea și Răzvan Lucescu care a făcut înconjurul lumii

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Il Luce și fiul său, Răzvan, au fost implicați într-un moment emoționant în urmă cu peste 20 de ani, când au jucat unul împotriva celuilalt.

Răzvan Lucescu, în 2005: „Mi s-a părut că l-am trădat”

Fiul lui Lucescu declara în 2005 că a simțit că l-a „trădat” pe tatăl său la momentul în care s-a bucurat că l-a învins în partida dintre Shakhtar și Rapid din Cupa UEFA, încheiată cu scorul de 1-0 pentru giuleșteni.

La conferința de presă a lui Răzvan, Mircea Lucescu a venit prin spatele acestuia și l-a sărutat părintește pe creștet.

„Nu l-am simțit că vine. Nu știam ce face, de unde să știu? Eram foarte emoționat. În momentul în care am ajuns în vestiar, atunci m-au apucat emoțiile mari. Nu în timpul meciului. Atunci m-am bucurat, am trăit tensiunea jocului, satisfacția celor 3 puncte.

Pe teren mi-am dat seama ce-am făcut. Uitându-mă spre el am înțeles ce am făcut. Toată viața mea am fost lângă el, sufeream, plângeam după înfrângeri. În niciun moment n-am fost nu contra, nici măcar neutru, să nu mă intereseze sau să zic că nu contează.

Am trăit foarte intens fiecare meci al lui. Uitându-mă pe teren, când l-am văzut am realizat că, de fapt, mă bucur de înfrângerea lui. Și asta m-a...

Am stat și eu să mă gândesc de ce am avut reacția asta. Cu o seară înaintea jocului, a venit mama cu cei doi copii și soția. Eu spuneam că mi se par că sunt prea siguri de victorie ăștia de la Shakhtar. Iar mama mi-a zis: «Să știi că taică-tu e foarte tensionat. Nu știu să-ți zic dacă îi e frică de joc sau pentru că joacă împotriva ta».

Când am ajuns la stadion, m-am întâlnit cu preparatorul lor fizic și l-am rugat să-i spună să stea liniștit, dacă pierd, pierd, noi și așa n-avem de pierdut mare lucru. Eram pregătit de înfrângere. Probabil că și eu, și mama am fost pe lângă el și l-am protejat toată viața, să nu fie supărat, să fie bine și mi s-a părut că l-am trădat” , declara Răzvan Lucescu în 2005, la Realitatea TV.

Răzvan Lucescu a rememorat episodul „trădării” și în 2025, într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, transmițând că „l-a spionat” pe Mircea Lucescu chiar la partida cu marea rivală Dinamo Kiev, jucată de Shakhtar înaintea duelului cu Rapid.

Marius Măldărășanu a fost cel care a marcat golul victoriei pentru Rapid în duelul cu formația ucraineană, în minutul 87.

