„Maestre!” Mesajul emoționant transmis de ultimul adversar din cariera lui Mircea Lucescu

Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei și ultimul adversar din cariera lui Mircea Lucescu, a transmis un mesaj după decesul marelui antrenor român.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Vincenzo Montella, omagiu pentru Lucescu

Italianul a fost ultimul antrenor pe care Mircea Lucescu l-a avut ca adversar în cariera lui. Este vorba de semifinala barajului pentru CM 2026, meci câștigat de Turcia în fața României, scor 1-0.

Echipa națională a mai disputat încă un meci amical cu Slovacia înainte ca Lucescu să plece de pe banca tehnică, însă fostul selecționer nu a făcut deplasarea alături de delegația României pentru că a leșinat în vestiarul naționalei și a fost transportat de urgență la spital.

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute marți. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

Miercuri, la o zi după anunțul decesului lui Mircea Lucescu, Vincenzo Montella a postat pe Instagram o fotografie alături de antrenorul român realizată la meciul de la Istanbul.

„Odihnește-te în pace, maestre”, se arată în mesajul postat de Vincenzo Montella.

Mesajul postat de Vincenzo Montella

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 4 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

