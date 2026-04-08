Vincenzo Montella și Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„Maestre!” Mesajul emoționant transmis de ultimul adversar din cariera lui Mircea Lucescu

alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 12:32
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 13:42
  • Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei și ultimul adversar din cariera lui Mircea Lucescu, a transmis un mesaj după decesul marelui antrenor român.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Vincenzo Montella, omagiu pentru Lucescu

Italianul a fost ultimul antrenor pe care Mircea Lucescu l-a avut ca adversar în cariera lui. Este vorba de semifinala barajului pentru CM 2026, meci câștigat de Turcia în fața României, scor 1-0.

Echipa națională a mai disputat încă un meci amical cu Slovacia înainte ca Lucescu să plece de pe banca tehnică, însă fostul selecționer nu a făcut deplasarea alături de delegația României pentru că a leșinat în vestiarul naționalei și a fost transportat de urgență la spital.

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute marți. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

Miercuri, la o zi după anunțul decesului lui Mircea Lucescu, Vincenzo Montella a postat pe Instagram o fotografie alături de antrenorul român realizată la meciul de la Istanbul.

„Odihnește-te în pace, maestre”, se arată în mesajul postat de Vincenzo Montella.

Mesajul postat de Vincenzo Montella FOTO Instagram Mesajul postat de Vincenzo Montella FOTO Instagram
Mesajul postat de Vincenzo Montella FOTO Instagram
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (10).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (10).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+24 Foto
labels.photo-gallery

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 4 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

2026. TURCIA - ROMÂNIA. Ultimul meci al lui Lucescu pe banca naționalei, îmbrățișat de fostul elev Calhanoglu. Foto - Raed Krishan.jpg
2026. TURCIA - ROMÂNIA. Ultimul meci al lui Lucescu pe banca naționalei, îmbrățișat de fostul elev Calhanoglu. Foto - Raed Krishan.jpg

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Top stiri
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Liga Campionilor
09:59
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Citește mai mult
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Superliga
09:18
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Citește mai mult
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
Diverse
09:02
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
Citește mai mult
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
B365
07.04
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
Citește mai mult
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 23 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share