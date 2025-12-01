Coleg nou pentru Verstappen Pilotul care îl va înlocui pe Yuki Tsunoda la Red Bull: „Vom anunța marți” » Ce se întâmplă cu japonezul
Max Verstappen
Formula 1

Coleg nou pentru Verstappen Pilotul care îl va înlocui pe Yuki Tsunoda la Red Bull: „Vom anunța marți” » Ce se întâmplă cu japonezul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 14:51
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 15:58
  • Colegul lui Max Verstappen (28 de ani) la Red Bull în sezonul viitor va fi Isack Hadjar (21 de ani).
  • Pilotul francez cu origini algeriene îl va înlocui pe Yuki Tsunoda (25 de ani).

După ce Max Verstappen a câștigat duminică Marele Premiu din Qatar, conducerea Red Bull s-a reunit pentru a discuta viitorul pilotului japonez Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar va fi noul coleg al lui Max Verstappen!

Laurent Mekies (șeful echipei Red Bull), Helmut Marko (consilierul principal) și Oliver Mintzlaff (directorul general) au discutat și au ajuns la concluzia că Isack Hadjar, actual pilot la Racing Bulls, este potrivit pentru a fi noul coleg al lui Max Verstappen în sezonul 2026.

Japonezul Yuki Tsunoda a început sezonul la Racing Bulls, dar după doar două curse a fost transferat la „sora mai mare” Red Bull. Niponul a făcut schimb de posturi cu Liam Lawson.

În sezonul viitor, Lawson va rămâne la Racing Bulls și îl va avea coleg pe Arvid Lindblad (18 ani), scrie sportnieuws.nl.

Yuki Tsunoda nu se va întoarce la Racing Bulls. Ar putea deveni pilot de rezervă sau va trebui să-și caute o nouă echipă.

Japonezul de la Red Bull a terminat pe locul 10 în MP din Qatar, dar în clasamentul piloților se poziționează pe 15 (33 de puncte), sub Isack Hadjar (locul 10 / 38p) și Liam Lawson (locul 14 / 51p), de la Racing Bulls.

Isack Hadjar este una dintre revelațiile acestui sezon din Formula 1. În Marele Premiu al Olandei din august, pilotul franco-algerian a terminat pe locul 3, la 3,23 de secunde în urma câștigătorului Oscar Piastri (McLaren).

Laurent Mekies: „Ne vom ține de planul nostru”

Laurent Mekies, directorul echipei Red Bull, a vorbit despre mutarea lui Isack Hadjar.

„Tot ce pot să vă spun este că, de fapt, ne vom ține de planul nostru și vom anunța marți componența echipei de piloți.

Suntem încrezători că acest lucru nu va perturba concentrarea la Abu Dhabi. Vă rog, nu mă rugați să anticipez ce va fi anunțat marți!”, a declarat Mekies, conform the-race.com.

Chiar dacă a fost eliminat în Q1 din calificările din Marele Premiu din Qatar, Yuki Tsunoda declarase că va încerca să-l ajute pe Verstappen să obțină al cincilea titlu mondial.

„Cred că arăt ce pot face. Nu cred că mă descurc așa de rău. Îmi amintesc că în ultimii ani nu am văzut mulți piloți capabili să facă acest pas (trecerea la o echipă mai bună) în mijlocul sezonului și au trecut prin momente foarte, foarte dificile la începutul sezonului.

Acum este doar o chestiune de a încerca să-l ajut pe Max în următoarea cursă. Ritmul este acolo, nu cred că pot fi făcute mai multe lucruri din această postură (al doilea pilot de la Red Bull)”, precizase atunci pilotul japonez.

Laurent Mekies: „Va fi extrem de important ca Yuki să fie 100% apt”

Directorul echipei Red Bull crede că Tsunoda îl poate ajuta pe Verstappen să câștige titlul mondial duminică, în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi.

„Ar putea fi decisiv până la ultimul punct, așa că ar putea fi extrem de important.

Va fi extrem de important ca Yuki să fie 100% apt. A avut un weekend foarte bun alături de noi. A fost puternic vineri, puternic în sprint – locul 5, cred că este cel mai bun rezultat al său alături de noi în acest sezon.

Da, a fost eliminat din Q1, dar a fost la doar trei zecimi de Max. Și sunt mulți piloți care ar fi fericiți să fie la trei zecimi de Max în calificări.

Așadar, a avut un weekend foarte bun. Avem nevoie de un alt weekend bun în Abu Dhabi, pentru că vom avea nevoie de toate resursele”, a mai adăugat Mekies.

Max Verstappen, câștigător în Qatar! Titlul mondial se decide în ultima etapă

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar, iar titlul mondial se va decide în ultima cursă, cea din Abu Dhabi, de duminica viitoare.

Pe primul loc în clasamentul piloților se află Lando Norris (McLaren), fiind urmat de Max Verstappen (Red Bull). Podiumul este completat de Oscar Piastri (McLaren).

Campionul mondial se va decide în ultima cursă a sezonului pentru că diferența dintre cei trei piloți este foarte mică.

Clasamentul piloților înainte de ultima etapă:

  • 1. Lando Norris (McLaren) - 408 puncte
  • 2. Max Verstappen (Red Bull) - 396
  • 3. Oscar Piastri (McLaren) - 392
  • 4. George Russell (Mercedes) - 309
  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230
  • 6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 152
  • 7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 150
  • 8. Alexander Albon (Williams) - 73
  • 9. Carlos Sainz (Williams) - 64
  • 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51
  • 11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49
  • 12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 48
  • 13. Oliver Bearman (Haas) - 41
  • 14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 38
  • 15. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33
  • 16. Esteban Ocon (Haas) - 32
  • 17. Lance Stroll (Aston Martin) - 32
  • 18. Pierre Gasly (Alpine) - 22
  • 19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19
  • 20. Franco Colapinto (Alpine) - 0
  • 21. Jack Doohan (Alpine) - 0

formula 1 Red Bull max verstappen yuki tsunoda isack hadjar
